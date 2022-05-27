心疼李四川的委屈 高市國民黨團：希望朱主席看看李副臉書

李四川發文談委屈，高市議會國民黨團呼籲主席看看李副臉書，再跟他深談看看。（記者王榮祥翻攝）

2022/05/27 12:07

〔記者王榮祥／高雄報導〕前高市副市長李四川今發文談到委屈！引起外界揣測？曾北上拜訪李四川的高市議會國民黨團總召童燕珍、對此表示真的很心疼，希望朱主席也能看看李副臉書，並跟李四川再深談，了解他真正想法跟意願。

童燕珍表示，國民黨高雄市長候選人到現在還沒產生，黨團先前表態、強烈希望前副市長李四川能代表國民黨參選，也經過非常多努力、還去過台北拜託他出來帶小雞打仗，可惜副市長因為身體、工作等緣由，無法同意。

請繼續往下閱讀...

童燕珍說，跟李四川交談中，隱隱感受到他的某些「無奈」，很希望朱主席也看看李副的臉書，他知道主席曾努力過、也與李副交談過，但可能在過程裡面，由於主席對李副很了解，在李副拒絕後，就沒再進一步努力促成。

但是直到現在為止，地方聲音仍希望李副能代表國民黨參選，希望主席真正了解地方心聲，並再度跟李副深談，促成他願意到高雄帶領國民黨。

童燕珍指出，或許朱主席有他的口袋人選，但不管主席心中是哪個人選？李副目前仍是地方首選，如果真的不能來出，朱主席也該到高雄跟大家說說口袋人選或希望人選，跟黨團、黨籍議員、地方大老、企業人士討論。

童燕珍提醒，如果朱主席心中已有適當人選，千萬別像桃園一樣引起議論，建議早一點到高雄跟黨籍議員懇談，把想法告訴大家，相信地方都會尊重，主席尊重在地，會減少很多阻力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法