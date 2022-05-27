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    怎麼了？李四川臉書突PO文「被委屈撐大」

    前高市副市長李四川今PO出划龍舟照，提到委屈跟格局。（記者王榮祥翻攝）

    前高市副市長李四川今PO出划龍舟照，提到委屈跟格局。（記者王榮祥翻攝）

    2022/05/27 09:29

    〔記者王榮祥／高雄報導〕被視為國民黨參選下屆高雄市長人選的前高市副市長李四川，今突然在臉書PO出划龍舟照，強調「一個人的格局、是被委屈撐大的」、「人抬人抬出偉大、僧抬僧抬出高僧」，引發韓家軍與網友反應熱烈，紛紛留言為李四川打氣。

    李四川指出，嚥下的是委屈，餵大的是格局，一個人的格局，是被委屈撐大的；離開高雄將屆兩年，回想當初很多朋友對他說「委屈了」，他則說沒有委屈，是高雄放過了他，自己認輸也是自己放過自己。他說，人生旅程有時爭的是理，輸的是情，傷的是自己，黑是黑，白是白，就讓時間去證明。

    李四川進一步提到，最近幾位好友也感覺相當委屈，其實「人抬人抬出偉大、僧抬僧抬出高僧」，最後祝大家端午佳節平安健康，順心如意，再次感謝所有醫護人員的付出與貢獻。

    前高市新聞局長鄭照新留言「李副這話太有智慧，共同經歷過的感受無比深刻」、前高市民政局長曹桓榮則說「謝謝李副的分享，是日已過、命亦隨減，把握當下」、高市議員邱于軒則表示「一切都過去了！感謝大家的付出，祝心想事成，佳節愉快！」也有網友留言「川伯說的真好，讓時間去證明，但是有人讓時間永遠不要醒來啊！」

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