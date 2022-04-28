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    黃健庭拱張善政選高雄市長 市議會國民黨團稱最愛「還是川伯」

    高雄市議員童燕珍（前排右1）、鄭孟洳（前排左）陪大榮劍橋國際中學參訪郵博館。童燕珍強調，地方仍期待前副市長李四川代表國民黨競選下屆市長。（記者黃旭磊攝）

    高雄市議員童燕珍（前排右1）、鄭孟洳（前排左）陪大榮劍橋國際中學參訪郵博館。童燕珍強調，地方仍期待前副市長李四川代表國民黨競選下屆市長。（記者黃旭磊攝）

    2022/04/28 19:57

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市議會國民黨團仍勸進前副市長李四川參選市長，黨內希望5月能決定人選，否認國民黨秘書長黃健庭稱地方力拱前行政院長張善政出馬說法。

    國民黨秘書長黃健庭上午接受電台「POP撞新聞」節目專訪，談到高雄市長選舉，黨中央首選李四川參選，由於李四川意願不高，「地方人士力拱」張善政出馬；對此，國民黨議會會總召童燕珍下午在郵政博物館高雄館接受本報訪問時表示，張善政參選意願不高，還是力挺「川伯」參選。

    童燕珍為議會教育委員會召集人，今天與議員鄭孟洳陪高雄市大榮劍橋國際中學80多名師生參觀郵務歷史，聽取高雄市菁英外語導遊協會理事長陳弘明英文導覽，協助市府教育局推廣雙語教學。

    童燕珍說，想要參選的人不少，李四川對高雄了解、做事情認真跟專業度還是最適合，黨主席朱立倫希望李四川代表國民黨出來，會繼續溝通「希望在5月份能夠決定」。

    童燕珍提到，張善政上次跟朱立倫到高雄會談，被外界誤解為要參選，其實張善政個人是完全沒有這個意願，來高雄機會不大。

    中華郵政董事長吳宏謀重視南北均衡發展，創辦郵博高雄館4個多月來吸引超過3千名市民朋友造訪，協助政府推動2030雙語國家公共場域雙語化策略。

    高雄市議會、大榮劍橋國際中學參訪郵博館。（記者黃旭磊攝）

    高雄市議會、大榮劍橋國際中學參訪郵博館。（記者黃旭磊攝）

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