國民黨台東縣議員、鄉鎮市長提名及核准參選名單出爐

台東縣議員共30席，國民黨共核定提名21名，核准2名參選。（記者黃明堂攝）

2022/05/27 11:23

〔記者黃明堂／台東報導〕國民黨台東縣黨部完成111年台東縣議員暨鄉鎮市長選舉黨內提名作業，今天公布提名及核准名單，縣議員部分核定15個選區提名21名，核准2名參選；鄉鎮市長部分核定15個鄉鎮市提名10名，核准8名參選。

縣議員名單如下：第一選區（提名）吳秀華、周達三、陳志峰、李建智、張國洲、（核准）傅文鵬；第二選區（提名）楊招信；第三選區（提名）林東滿；第四選區（提名）戴文達；第五選區（提名）翁麗吟；第六選區（提名）李數奼；第七選區（提名）林琮翰、方賢仁、（核准）陽昇宏；第八選區（提名）鄭崗山；第九選區（提名）尤忠正；第十選區（提名）楊清順；第十一選區（提名）高美珠、楊秋珍；第十二選區（提名）古志成；第十三選區（提名）張全馨嵐；第十四選區（提名）章正輝；第十五選區（提名）蔡玉玲。

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鄉鎮市長部分，台東市（提名）陳銘風；卑南鄉（提名）郭宗益；太麻里鄉（提名）王重仁、金峰鄉（提名）蔣爭光；大武鄉（提名）黃建賓；達仁鄉（提名）陳新輝；鹿野鄉（核准）李維順、黃正權；延平鄉（提名）胡黃廣文；關山鎮（核准）溫昌寶、余石吉；海端鄉（提名）胡金至；東河鄉（提名）葉啟伸；成功鎮（核准）謝淑貞；長濱鄉（核准）李光蘭、劉世鴻；綠島鄉（提名）謝賢裕；蘭嶼鄉（核准）吳清美。

台東縣黨部吳秀華主委表示，111年台東縣議員暨鄉鎮市長黨內提名作業，經公告、領表、登記、審查、協商、提名等程序，提出建議輔選方式及名單，已於近日提報縣委員會通過，並陳送組發會報請中央黨部核定。目前縣黨部正在進行各鄉鎮市民代表及村里長提名作業，依黨中央規定會在7月中旬前完成。

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