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士檢第二波偵結涉為郭台銘買連署書案 指向生技公司董座廖本揚

士檢今二波偵結涉為郭台銘買連署書案，指曾任里長的張姓房屋仲介，受郭董友人、生技公司董座廖本揚所託（另案偵辦中），與4名被告一同違反選罷法。（資料照）

士檢今二波偵結涉為郭台銘買連署書案，指曾任里長的張姓房屋仲介，受郭董友人、生技公司董座廖本揚所託（另案偵辦中），與4名被告一同違反選罷法。（資料照）

2024/04/15 14:24

〔記者溫于德／台北報導〕士林地檢署偵辦鴻海集團創辦人郭台銘參選總統連署站疑買個資案，暨今年1月認定北投溫泉大亨陳仲明等共14名被告，分別涉犯總統副總統選舉罷免法交付賄賂等罪起訴後，今第二波偵結，指曾任里長的張姓房屋仲介受郭董友人、生技公司董座廖本揚所託（另案偵辦中），與4名被告一同違反選罷法。

起訴指，曾任里長張男因從事房仲業務超過10年，在北市社子地區擁有相當人脈，並與士林多名里長熟識，從去年10月6日起，受人力仲介公司所託，以時薪300元、每天工作8小時的條件，收集連署書。

後來張男得知社子島有廣告看板待價出售，10月13日前往北市大安區的郭台銘連署總部，與廖本揚洽談看板出租一事。

廖本揚為謀求郭的連署數量衝高，向張男提到「1個月25萬，請你幫我衝連署」、「目標1000張，至少幫忙拉個500張，下個月就續聘」；雙方隨後簽訂25萬元的顧問合約書。

士檢調查，張男以每份連署書250元的價格，親自或委託同案4名被告黃、曹、楊、李，收購、提供連署人的身分證影本。

其中，在電子遊戲場就職的黃姓被告，透過電子遊戲場的會員制度，由黃篩選會員身分影像檔案內，清楚、未標註拍攝日期的430名會員影像，提供給張，並收下7萬5000元的報酬。

音響企業社曹姓負責人，則於10月18日在新北市新莊區的福壽公園內，向民眾收購連署書；當時恰逢當地盛傳參與連署有200元現金可拿，並經楊姓主持人蒐集身分證反面照共20份，再提供給張男，張男則給曹男5000元的現金，曹再轉交給楊。

李、陳則分別提供家人、友人的連署書後，分別從張男的手中收下賄賂金5000元、1萬3500元。

士檢偵結，指張、黃、曹、楊、李共5名被告，分別涉嫌選罷法中行求及交付賄賂罪訴、刑法行使偽造私文書罪，以及個資法非公務機關非法利用個人資料罪。

士檢並強調，中華民國自由地區的選舉制度，屬於民主與自由，是歷經民國百餘年來，滴水穿石的爭取推進，得來不易，本案5名被告卻只為蠅頭小利無視於此。

不過，士檢也請法院審酌張、黃、李到案就坦承犯行，張也自願繳回報酬、黃則繳回犯罪所得的犯罪態度，以及原本拒絕認罪曹、楊最終坦承犯行，量處適當之刑。

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