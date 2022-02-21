小粉紅要崩潰了！外交部秀Q版辛奇 韓網嗨翻：台灣No.1！

外交部宣布台韓簽署「台韓國際駕照相互承認瞭解備忘錄」。（圖取自外交部臉書）

2022/02/21 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕我國外交部近日在臉書上宣布台灣與韓國簽署駕照相互承認備忘錄，秀出韓國泡菜的Q版圖，還特地寫上「Kimchi」，吸引不少韓國網友留言「台灣No.1」！

中國四川省號稱「中國泡菜之鄉」，2020年向國際標凖化組織（ISO）提出泡菜（Paocai）源自四川的認證申請，之後也成功獲得認證，中國官媒《環球時報》還曾嗆泡菜宗主國韓國已名存實亡，自此引發中韓「泡菜之爭」，雙方網友互控對方剽竊自己的文化，南韓文化體育觀光部為此將韓國泡菜正名為「辛奇」（Kimchi）。

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而我國外交部近日透過臉書宣布台韓簽署「台韓國際駕照相互承認瞭解備忘錄」，表示短期赴韓國旅遊、商務、探親等國人，可持我國核發的有效國際駕照在韓國駕駛自用小客車，南韓民眾在我國也是比照辦理。

外交部該篇貼文附上畫有辛奇的Q版圖片，還寫上「Kimchi」，吸引不少來自南韓的網友在底下留言「台灣No.1」，還有人直言：「泡菜和韓服是韓國的原始文化，台灣的每一寸土地都是台灣人獨有的！迄今為止的一切，沒有一個是屬於中國的。」外交部則在每位韓國網友的留言下方以韓文回覆：「고마워요（謝謝你）。」

貼文吸引不少韓國網友留言「台灣No.1」！外交部也回應「고마워요（謝謝你）」。（圖取自外交部臉書）

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