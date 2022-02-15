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    仇中情緒發酵！ 逾3成南韓人對中國「零好感」

    南韓仇中情緒發酵，3成受訪者對中國「零好感」。（美聯社檔案照）

    南韓仇中情緒發酵，3成受訪者對中國「零好感」。（美聯社檔案照）

    2022/02/15 17:42

    〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓3月9日總統大選登場前夕，北京冬奧的韓服與犯規判定等摩擦，讓南韓仇中情緒發酵。15日公佈的一項最新民調顯示，逾3成受訪者對中國「全無好感」！

    《朝鮮日報》和《TV朝鮮》委託民調機構凱度（Kantar institute）針對美國、日本、中國及北韓4個國家進行調查，非常有好感可以打10分，完全沒有好感可以打0分。結果中國的好感度得分為2.6分，低於日本，與北韓相差無幾。

    在受訪者中，表示對中國「完全沒有好感」並打0分的人佔30.5%，相較於對中國有好感（打6-10分）的人多出9%。

    該民調也顯示，南韓人不分理念傾向和支持政黨，仇中情緒在社會廣泛擴散；中立和進步派民眾對中國的好感度分別為2.55分和2.65分，低於保守派2.69分，但相差無幾。

    此外，20-39歲族群的反中情緒尤其高漲。20-29歲人群對中國的好感度為1.78分，30-39歲族群為1.93分，分數僅為60歲以上族群3.29分的一半。

    這項調查於2月12~13日針對全南韓18歲以上的1010名選民進行，調查過程採用了手機（89.8%）和住宅固定電話（10.2%），以及利用隨意撥通電話（RDD）的電話訪問員方式進行。

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