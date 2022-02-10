習近平藉冬奧舞台再行灑幣外交 外媒：結果難如其願

中國領導人習近平藉本屆北京冬奧大搞內外宣，先後與俄羅斯、阿根廷等5國發表聯合聲明。（美聯社）

2022/02/10 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平藉本屆北京冬奧大搞內外宣，先後與俄羅斯、阿根廷等5國發表聯合聲明，有外媒特刊專文，分析中方屢次「大灑幣」的做法，究竟是賺了還是賠了。

《美國之音》刊文指出，習近平在冬奧登場之際與多國領導人會晤，先是與俄羅斯發表聯合聲明重申其一中政策，接著在與阿根廷的聲明中，宣布了雙方在北京一帶一路政策下的新合作關係，即中國將投資阿根廷共237億美元（約新台幣6600億元）。

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文章表示，在與阿根廷的新合作關係中，習近平維持其一貫灑幣作風，但實際問題卻在於，北京砸錢後是否能獲得預期中的讚美，美國知名學者林培瑞教授受訪時直言，中國砸錢的做法能否換得好評仍是未知。

林培瑞表示，以中國一帶一路政策過往實績來看，灑幣換來的結果未必能如北京所願，他說，這類關係剛開始時通常都是皆大歡喜的狀況，但一段時間後，真正的現實才會浮上水面。

《美國之音》進一步指出，過往一帶一路沿線國獲得北京投資後，反對中國浮現不滿情緒的例子屢見不鮮，包括俄羅斯、哈薩克、尼泊爾、巴基斯坦、塞爾維亞及部分非洲國家，都在醞釀著反中情緒。

德國墨卡托中國研究所（MERICS）此前的一篇分析文章也支持了上述論點，並稱雖然這些國家內部的反中情緒多作用於各自政府，但對習近平而言仍是一個很大的問題。

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