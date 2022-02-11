冬奧爭議激化仇中！中國大使竟怪南韓 韓媒：有干涉內政之嫌

現任中國駐韓大使邢海明。（歐新社）

2022/02/11 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕北京冬奧爭議多，連和中國友好的南韓也吃了幾次悶虧，點燃人民仇中情緒，輿論高漲。中國駐韓大使館發言人發文護航，反遭韓媒質疑「有干涉內政之嫌」，南韓外交部也點名中方「應慎重行事」。

南韓民眾因為開幕典禮的「韓服爭議」以及自家競速滑冰選手被判犯規失格，金牌拱手讓人，仇中情緒被徹底點燃，紛紛透過媒體、社群平台開罵。

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後續中國駐韓大使館發言人急忙護航，先針對韓服爭議發表看法，稱南韓的「文化掠奪言論」完全站不住腳，而後又說競速滑冰比賽的爭議判決「本來就是技術性問題」，反控「南韓媒體、政客將矛頭指向中國政府和整個北京冬奧會，甚或煽動反華（中）情緒，毒化了兩國國民間的感情」。

《韓聯社》報導直指，駐外機構通常會將工作重點，放在增進駐在國友好關係或是宣傳等公共外交上，像中國駐韓大使這樣的批評言論，不符普遍外交慣例，更有「干涉內政」，南韓外交部發言人崔泳杉也呼籲，外國使館在表態時，應該要尊重當地國情以及國民情緒，慎重行事。

另外，南韓外交部官員也透露，政府已和中國展開溝通，後續也會保持聯繫，保持明確立場，避免兩國友好關係被爭議拖累。

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