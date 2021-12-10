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    馬英九公投宣講：在山坳建很大的封場 兩萬桶核廢料都能放

    前總統馬英九（圖中）今天於中市公投說明會中強調，在山坳建很大的封場，兩萬桶核廢料都能放。（記者張瑞楨攝）

    前總統馬英九（圖中）今天於中市公投說明會中強調，在山坳建很大的封場，兩萬桶核廢料都能放。（記者張瑞楨攝）

    2021/12/10 22:31

    〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨今天晚間於台中市東區「旱溪媽祖」樂成宮，舉辦名為「公投顧台灣、民主拚未來」的公投說明會，前總統馬英九壓軸主講，他強調，核能相當安全，台灣核四比日本福島核能電廠還安全，因為距離海岸500公尺，至於核廢料的疑慮，他說「在山坳建一個很大的封場，兩萬桶的核廢料都可以放」。

    核四是馬英九當總統任內封存，他解釋說，2014年大家對核四是否繼續，有不同的意見，「林義雄又威脅要自殺」，才決定暫停運轉封存，但封存不是廢棄，例如美國的戰鬥機、軍艦封存，有需要時能啟用使用，核四也是一樣，有需要時能解封，核電在缺電時扮演援救角色。

    馬英九說，「不是我喜歡核能，全世界很少有人在反核廢核」，解決電力最好方法，就是用不會污染的核電，「一舉兩得」，一方面可以不破壞藻礁，不用進口帶來污染的天然氣，又可以解決缺電，2017年815大停電，今年的5月13日、17日兩次大停電，「中華民國沒有任何一任總統，任內有三次全島大停電，只有這位蔡英文總統」，後來靠核三、核二電廠補足，核電扮演缺電的援救角色。

    至於斷層或核廢料問題，馬英九強調，核四比日本福島核電安全，斷層也不是活斷層，核廢料的問題，「在山坳建一個很大的封場，兩萬桶的核廢料都可以放」。

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