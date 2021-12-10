朱立倫南投宣講「4個同意」 冷回公投黨內雜音

立委許淑華（前排左起）在南投舉辦四個同意公投宣講，無黨籍立委高金素梅、國民黨主席朱立倫、名嘴趙少康，以及南投縣長林明溱都到場參加。（記者劉濱銓攝）

2021/12/10 21:41

〔記者劉濱銓／南投報導〕四大公投案將於18日投票，國民黨主席朱立倫晚間到南投宣講鼓吹「4個同意」，與名嘴趙少康、立委高金素梅，以及南投縣長林明溱、立委許淑華同台；面對黨內部分縣市長對公投有雜音，朱立倫僅回說，共同的目標就是大家都出來投票，投下4個都同意，台灣更美麗。

立委許淑華晚間在南投文化局演藝廳舉辦「四個同意，就是民意」公投宣講，現場800個座位幾乎全滿，還有人站著旁聽，場面相當熱絡。

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朱立倫表示，過去蔡總統擔任民進黨主席，行政院長蘇貞昌等政治人物上街頭時曾說，哪個總統敢開放萊豬進口，就要下台，如今蔡總統不顧台灣人的健康，竟要開放，呼籲公投日投下反萊豬的同意票，表達對蔡政府的抗議。

其餘公投案「公投綁大選」，合併選舉才能省錢又省工；「珍愛藻礁」公投，當初提倡保護地球，喊得最大聲就是蔡總統，甚至還立牌「藻礁永存」，結果政府現在卻要破壞藻礁。

至於「重啟核四」公投，朱立倫說，如果電夠用，都不要用核電，用講的大家都會，但現在就是電不夠用，民進黨還開出2025非核家園的空頭支票，根本無法實現，希望大家為了台灣的健康、民主、環保、經濟，公投日一定要投下4的都同意。

立委許淑華晚間在南投文化局舉辦「四個同意，就是民意」公投宣講，現場800個座位幾乎坐滿。（記者劉濱銓攝）

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