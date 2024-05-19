蔡總統：巴拉圭總統貝尼亞與賴清德 將率台巴繼續並肩同行

巴拉圭共和國總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）率團來台，明將出席新任總統賴清德就職典禮，今偕眾議院議長拉多雷（Raúl Latorre）等會見總統蔡英文。（總統府提供）

2024/05/19 19:57

〔記者陳昀／台北報導〕巴拉圭共和國總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）率團來台，明將出席新任總統賴清德就職典禮，今偕眾議院議長拉多雷（Raúl Latorre）等會見總統蔡英文時表示，66年來巴拉圭堅定支持中華民國台灣，今天也要再次對台灣的自由民主表達支持與讚頌；蔡總統說，相信未來在貝尼亞總統及新任賴總統帶領下，台巴兩國將繼續並肩同行，共創繁榮的美好未來。

蔡英文表示，歡迎貝尼亞總統再度率團來訪，並感謝訪賓不遠千里，參加新總統的就職大典，一起歡慶台灣的民主盛事，同時展現巴拉圭行政和立法部門，共同對台灣的支持；去年7月貝尼亞曾以總統當選人身分來訪，非常高興能再度見面。

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蔡英文指出，8年來台灣和巴拉圭的經貿關係持續加深，目前台灣已經成為巴拉圭牛肉第二大出口市場；兩國不論是在教育、醫衛、農牧養殖，或中小企業能力建構、婦女賦權等領域推動合作計畫，也都有豐碩成果。

蔡英文說，明天她即將卸任，藉這個場合，她要感謝巴拉圭過去8年不斷深化跟台灣的邦誼，也持續在國際上積極為台灣發聲，向世界傳達台灣有能力、也有意願參與國際事務，並為全球的發展做出貢獻，相信未來在貝尼亞總統及新任賴清德總統的帶領下，台巴兩國將繼續並肩同行，共創繁榮的美好未來。

隨後，貝尼亞總統致詞表示，非常榮幸代表巴拉圭共和國來到台灣，66年來巴拉圭堅定支持中華民國台灣，今天也要再次對台灣的自由民主表達支持與讚頌。蔡總統8年來的執政，對深化台巴兩國關係貢獻良多，由雙邊貿易額的提升及各項合作成果，都可以看出蔡總統對巴拉圭人民深厚的情感，他要再次表達最高的敬意及謝意。

貝尼亞提到，尤其在教育領域的合作，蔡總統任內有上百名巴拉圭青年學子，受惠於雙邊的教育合作計畫，來台接受高等教育，讓巴國年輕人受益良多。台灣致力於人才培育，並堅定捍衛自己的自由和民主，更以無比勇氣面對各項挑戰，巴拉圭也希望能跟台灣一樣，以無比的勇氣、韌性、勤奮及努力，投資最寶貴的人力資源，像台灣一樣成為高度發展國家。

貝尼亞提到，蔡總統明天就要結束非常圓滿、成功、卓越的8年執政任期，並展開全新的生命階段，他要再次代表巴拉圭共和國所有人民表達最由衷的感謝，也希望蔡總統視巴拉圭為她的好朋友及永遠的家。

巴拉圭共和國總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）率團來台，明將出席新任總統賴清德就職典禮，今偕眾議院議長拉多雷（Raúl Latorre）等會見總統蔡英文。（總統府提供）

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