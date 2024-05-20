為何昌粉不在意黃國昌自我打臉？沈榮欽曝：恐隨時被拋棄

沈榮欽表示，目前全台灣最會自我打臉、以昨日之我非今日之我的2位政客就是柯文哲（右）與黃國昌（左）。（資料照）

2024/05/20 00:30

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立院黨團總召黃國昌，配合國民黨在立院毀憲亂政，不少看不下去的網友翻出其過往痛罵傅崐萁、國民黨等言論狠酸。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽說，儘管黃國昌頻頻被過去的自己跨時空打臉，但他根本不用去理會，原因是現在的昌粉早就換了一批人，「這些人會因為黃國昌目前的表現而支持他，但是必要時也隨時可以拋棄他！」

沈榮欽19日在臉書發文表示，目前全台灣最會自我打臉、以昨日之我非今日之我的2位政客是民眾黨主席柯文哲與黃國昌，但是這2人處理這種可信度喪失的方式卻十分不同，「柯文哲的方式是他一開始使用『斷章取義』來洗腦支持者，只要出現柯文哲言行不一的時候，支持者就會用媒體或反對者『斷章取義』說明。到最後演化成為一種條件反射，只要柯文哲打臉自己，支持者直接歸因於媒體品質低劣與反對者的惡意。」

請繼續往下閱讀...

「這導致柯文哲逐字稿的出現。其策略不外有三，一、逐字逐句找出柯文哲遭到斷章取義之處，二、找出環境與脈絡的差異，三、創造一個更大的框架將兩者統一。這種做法雖然可以降低支持者認知失調的焦慮，但是卻需要花費更多的心智資源解釋如何斷章取義，因此柯文哲必須時刻利用聲量創造議題，讓『斷章取義』成為條件反射，無從細究其中的差異，降低過程需要耗費的心智資源。」

「但是逐字稿的出現，也讓找到柯文哲自我打臉變得更加容易，這種向敵人遞武器的方式顯然無法持久，因為找出柯文哲自我打臉太過容易，而不斷堆疊的解釋終於會因為耗費過多支持者資源而導致系統崩潰，這是柯文哲逐字稿最終沒落的原因之一。」

接著沈榮欽將重點拉回到黃國昌，「自黃國昌唾面自乾、甘為傅崐萁忠實的小夥伴之後，他的臉書繼柯文哲之後，成為最擅長自我打臉政客資料的來源。黃國昌對這件事情的處理方式竟然是不處理，只花費大量心力利用資訊落差來鞏固現有支持者。我觀察過幾個黃國昌的支持者，儘管口上批評媒體不公，但是似乎完全沒意識到他們每天分享黃國昌資訊的問題。」

「可是問題是，為什麼黃國昌不用處理自我打臉後，支持者認知失調的問題？為什麼沒有發展出黃國昌逐字稿，或是設法在支持者心中設立一個類似『斷章取義』條件反射的框架？我認為比較可能的解釋是黃國昌的支持者已經完全換了一批人，甚至比柯文哲逐漸沖洗支持者更激進。這些人完全不在意黃國昌的過去，這可以從他目前的支持者完全不討論黃國昌各種打臉自己的貼文看出來。」

最後沈榮欽直言，「這些人支持黃國昌不是因為他的過去，而是黃國昌現在的意識形態符合他們的偏好，他們不是黃國昌長期培養的支持者，而是在他們熟悉的領域中浪頭上的人物，這些人會因為黃國昌目前的表現而支持他，但是必要時也隨時可以拋棄他。因此黃國昌的政治基礎並不穩固，除非他能持續創造一批忠誠的支持者，否則我相信黃國昌的政治生命不會長久。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法