綠營為何與在野衝突？呂秋遠：全因藍白比以往更恐怖、更粗野！

呂秋遠痛批，「現在的國民黨與民眾黨，比10年前的更恐怖，比30年前的更粗野，比50年前的更沒骨頭！」（資料照）

2024/05/19 22:39

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨團為抗爭國民黨及民眾黨強行闖關「國會擴權」、傅崐萁提出的花東交通建設等「錢坑」法案，上週五（17日）在立法院與藍白爆發肢體衝突，多名立委受傷送醫。知名律師呂秋遠也跳出來痛批，「現在的國民黨與民眾黨，比10年前的更恐怖，比30年前的更粗野，比50年前的更沒骨頭！」

17日藍綠白陣營在立院上演全武行，有不少人酸「民進黨為什麼要阻撓議事，為什麼要打架？難道是輸不起？」對此，呂秋遠18日深夜在臉書PO文表示，「當然不是，這是因為藍白要提出花費2兆、穿越中央山脈、連結全台灣的高鐵、高速公路法案。他們不給任何實質討論、不用環境評估影響、不用討論可行性。這些法案，全國2300萬人，平均每個人為此要付出86957元。國民黨與民眾黨，要求政府在10年內，把這些建設蓋好，而且要開放國際資本進入投資，當然，中國的資本可以透過各種海外的方式迂迴掌理。」

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「這些事情，根本沒有討論、沒有公聽會、沒有在委員會審議、沒有詢問政府、民間團體，完全黑箱作業，連條文都不讓民眾知道，表決同意的立委，自己也不知道發生什麼事，但每年領年薪258萬、助理薪水、加班費、出國考察費是766萬。他們正在光明正大的不經民主程序，把我們的錢偷走，每個人要被偷8.7萬。漲電費你不開心、油價高你不開心，為什麼立委想要莫名其妙的，要你一個人為了穿越中央山脈的公路繳出8.7萬的稅金，你沒意見？這筆錢，不是民進黨要出的，是全國民眾，不分老人嬰兒，一起承擔的。」

呂秋遠繼續說道，聽到很多反綠營的人會說「民進黨是暴力黨，就是喜歡打架」，「先不論到底誰打誰。面對這種惡霸，要來家裡搶錢，你不跟他打？讓他搶就好了？民進黨打架，是幫你在守護荷包，國民黨與民眾黨打架，是為了什麼？法案一旦通過，除了釋憲，行政院只能接受，你覺得這樣的暴力誰造成的？立法院不就是要討論法案？不給討論、不讓瞭解，三讀才讓你知道要表決什麼，可是三讀只能修改細部文字，不能更動法案內容，一旦通過，就是法律，有這麼惡霸的嗎？」

接著他語重心長表示，「撐著點，我們還有4年要忍受。總統不能主動解散國會，因此如果他們不倒閣，就沒有解散國會的機會。但是你說，他們會倒閣嗎？不，他們要凌遲這個國家，通過各種千奇百怪的法案，讓台灣倒地，有四年的時間慢慢享受這種快感，為什麼要倒閣？現在的國民黨與民眾黨，比10年前的更恐怖，比30年前的更粗野、比50年前的更沒骨頭。正常的反對黨，是要制衡政府，這種反對黨，只是為了拖垮台灣，你還能期待什麼？」

最後呂秋遠說：「怎麼辦呢？一年後，我們可以罷免某些立委，但是3天後（21日），他們要繼續闖關，把我們的經濟拖垮、把我們的財富奪走，把我們的自由踐踏。關心這個國家的人，星期二就是關鍵，請一起來守護這個國家。」

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