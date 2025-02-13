高鐵228連假再加開4班次列車 15日週六凌晨搶票

高鐵再加開4班次228連假疏運列車。（記者吳亮儀攝）

2025/02/13 15:25

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣高鐵公司今（13）日宣布，經檢視228連續假期的訂位狀況，將再度加開4班次列車，包括南下3班、北上1班，並在本週六（15日）開放購票。

高鐵公司說明，經檢視和平紀念日疏運期間（2月27日到3月3日）旅客訂位狀況，還可額外加開4班次列車，在連假期間一共加開了79班次，包含南下43班、北上36班，5天共有871班次列車。

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高鐵公司說明，旅客除可預訂這次再加開車次外，也可多加利用疏運期間5班延後收班列車（南下2班、北上3班，最晚至凌晨0時30分抵達端點站），避開尖峰時段人潮。

台灣高鐵公司在疏運期間針對台中以北區間自由座需求較高時段，包括2月27日（週四）17時到18時的南下方向、3月2日（週日）14時到21時的北上方向，提供行駛南港—台中、停靠沿途各站的區間列車都配置8節自由座車廂。

高鐵公司也建議旅客，可在到站時利用「T-EX行動購票」App，購買當日自該站出發的自由座車票，或持悠遊/一卡通聯名信用卡（需開啟自動加值功能）直接感應進站搭乘自由座，節省購票時間。

高鐵企業網站會於疏運期間依各車站人潮狀況，即時更新「車站人潮資訊」燈號，建議旅客於出門前先行確認燈號，避開尖峰時段，以確保行程順利；到站後，可透過站內旅客資訊系統，查詢各車次自由座車廂配置資訊，並配合站務員引導，依序乘車。

此外，如遇自由座旅客候車人數眾多時，台灣高鐵公司將個案審視各車次搭乘人數後，逐步開放對號座車廂玄關或車廂走道供自由座旅客站立；提醒自由座旅客依高鐵人員引導搭乘，勿佔用對號座車廂座位，並請禮讓搭乘該班車次對號座的旅客優先上下車。

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