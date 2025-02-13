與死神擦肩！他約台中新光三越13樓面試遇氣爆 主管驚呼：快逃

一名女網友透露，她的朋友為了面試，事發前人待在新光三越13樓，未料不久便遇到氣爆意外，朋友聽從指示避難時，隨手拍下幾張現場爆炸畫面，場面十分怵目驚心。（社群平台Threads@ashen.d0_0 授權提供，本報合成）

2025/02/13 15:57

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中新光三越百貨今（13日）上午發生嚴重氣爆事故，爆炸威力驚人，多樓層落地窗碎裂，現場宛如被轟炸過場景，更造成嚴重傷亡。1名女網友透露，她的朋友為了面試，事發前人待在新光三越13樓，未料不久便遇到氣爆意外，朋友聽從指示避難時，隨手拍下幾張現場爆炸畫面，場面十分怵目驚心。

今日上午11點半左右，台中市新光三越百貨公司12樓疑似停業施工中的美食街發生氣爆，導致多人被波及，現場滿目瘡痍。事後1名女網友在社群平台Threads發文，透露朋友今日在新光三越13樓約面試，期間主管告知發生大爆炸，要大家盡快避難，朋友離開現場前，拍下2張百貨公司內受爆炸影響，瀰漫煙霧與遭炸穿的殘破門窗慘狀。

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該文一出，震撼畫面令不少網友擔憂，紛紛留言祈禱原PO朋友、其他在人士平安，「願平安」、「天佑台中」、「希望人都平安無事」、「超可怕，在台灣突然跟我說大爆炸很難相信」。另有人直呼，沒想到這起氣爆的爆炸威力，居然能將厚重的牆壁貫穿。

原PO也留言呼籲，「希望大家一起天佑台中，但不要去現場影響救護！」

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