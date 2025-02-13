老道下山棒喝徐巧芯 曹興誠：目無神佛就是「行走魔道」

全國掀起罷免潮，前聯電董事長曹興誠親自擔任罷免國民黨立委徐巧芯的領銜人。（資料照）

2025/02/13 15:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕全國掀起罷免潮，前聯電董事長曹興誠擔任罷免國民黨立委徐巧芯的領銜人，自比是老道下山，降維打擊妖女。曹興誠今日強調，棒喝徐巧芯，目無神佛就是「行走魔道」，這次大罷免必須成功！理由不僅為了捍衛民主自由，也為了維護台灣敬神禮佛的善良民俗，驅除藍白立委的邪惡、無恥、卑劣。

曹興誠發文指出，選民和立委之間是委任關係，選民認為立委違背了職務，要求解除委任，就是罷免，這是民主社會公民天經地義的權力。面臨解除委任，立委不趕緊去說明他們在立法工作上的成果，卻立刻跳起來咒罵、恐嚇想罷免他們的選民，這是移轉焦點、挑撥仇恨，對支持者進行仇恨動員。其動機、手段都很邪惡卑劣，其中代表人物就是徐巧芯。

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曹興誠批評，徐巧芯曾經狂言，誰敢擋她的升官發財之路，她一定「神擋殺神、佛擋殺佛」，說得好像她有什麼通天本領。可是從她謾罵的內容來看，她的本事不過就是扭曲事實、挑撥謾罵，鼓動仇恨而已。俗話說「一皮天下無難事」，一個人只要展示出無底限的邪惡卑劣，搞得自己臭不可聞，確實神佛也可能掩鼻而走。

曹興誠直指，2023年徐巧芯在爭取立委黨內提名的時候，怕傅崐萁給她的選情帶來不利的影響，痛罵傅崐萁是「病毒」。但2024年選上立委以後，發現傅崐萁是中共敕封的立院頭目，於是找機會在眾目睽睽之下，撲倒在傅的懷中，乾嚎假哭了30秒，公開向「病毒」徹底投誠。

曹興誠痛批，把趨炎附勢、見利忘義，展示得這麼無恥、露骨，徐巧芯絕不輸給任何她的藍白立委同僚。

曹興誠進一步說，在造謠抹黑方面，徐巧芯說他曾經放棄中華民國國籍是「叛國」、「背骨仔」。她不知道，台灣移民到海外的「台僑」，累計有180萬人。只為了表示她才「愛國」，把我們的海外台僑全部貶爲「叛國的背骨仔」，其中包括她的老長官馬英九的眾多親人。如此大規模的抹黑謾罵，確實只有行走魔道的人才做得出來。

曹興誠質疑，現在的北韓，和以前的東德，對想逃離國境的人都是「殺無赦」。徐巧芯是不是也來立個法，限制台灣人移民海外呢？老道下山，降魔除妖，從現在開始，他會逐步拆解徐巧芯的邪惡密碼，以及藍白立委投共賣台的種種劣蹟。

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