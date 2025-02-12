內鬼現形！向俄羅斯洩漏機密 烏克蘭逮捕SBU反恐中心參謀長

烏克蘭國家安全局（SBU）局長馬柳克（右）親自指揮逮捕行動，嫌犯（左）是SBU反恐中心參謀長。（圖取自Telegram/SBU）

2025/02/12 20:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕《法新社》12日報導，烏克蘭國家安全局（SBU）表示，已逮捕一名為俄羅斯工作的SBU反恐中心高階官員。自俄羅斯全面入侵以來，烏克蘭已拘留或定罪數百人，包含高階官員和安全人員，罪名是涉嫌協助或與莫斯科合作。烏克蘭媒體報導，此次逮捕行動由SBU局長馬柳克（Vasyl Maliuk）親自指揮，烏克蘭總統澤倫斯基也獲悉，這項針對嫌疑人的「複雜」蒐證行動。

SBU在社群媒體上發布聲明，明確指出：「SBU反恐中心參謀長為敵方工作。」SBU表示，已記錄到嫌疑人（未公開姓名）犯下超過14起非法活動。在聲明附帶的影片中，馬柳克表示，已針對叛國行為展開調查。SBU形容這次行動「極為複雜」且為「多階段」，並透露嫌疑人如何收集情報並傳輸給俄羅斯。SBU也表示，他們曾利用該嫌疑人向俄羅斯提供「假情報」。

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烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》報導，SBU透過加密程式碼，入侵了嫌疑人的手機、電腦等設備，並進行了音訊和視訊監控。

馬柳克強調，無論敵人如何偽裝、使出渾身解數，都無法逃過SBU的法眼，因為他們會及時發現、蒐證並逮捕所有內鬼。他表示，這名男子自2016年起便開始與烏克蘭情報部門合作，當時俄羅斯正在支持烏克蘭東部的反基輔分離主義分子。SBU透露，他們曾利用嫌疑人向俄羅斯傳遞假情報，最初是作為反情報措施的一部分，後來則成為刑事案件調查的環節。

《Militarnyi》指出，這並非SBU首次抓獲內鬼。就在一年前，SBU曾破獲一個由前任及現任國防情報總局（GUR）、對外情報局（SZRU）官員，以及SBU地方分局員工組成的間諜網。2024年5月，SBU也逮捕了一名烏克蘭特種作戰部隊（SSO）的指揮官，他早在俄羅斯全面入侵前就已被俄羅斯收買，向俄羅斯提供烏克蘭在札波羅熱（Zaporizhzhia）、赫爾松（Kherson）和克里米亞（Crimea）等地的作戰計畫。

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