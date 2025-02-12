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    案外案！李文忠爆騷擾女部屬 國防部整評司人員涉施壓調離主管職

    國防部12日舉行記者會，整評司效益評估處處長張應中，回應媒體提問有關受害女員工遭「施壓」傳聞。 （記者羅沛德攝）

    國防部12日舉行記者會，整評司效益評估處處長張應中，回應媒體提問有關受害女員工遭「施壓」傳聞。 （記者羅沛德攝）

    2025/02/12 21:19

    〔記者方瑋立／台北報導〕國防院前執行長李文忠遭爆料涉性騷擾女性員工一案，今又爆出案外案，傳有國防院高層主管及國防部施壓要求噤聲，讓受害當事人幾近情緒崩潰。國防部今（12日）晚證實，已將該整評司人員調離主管職，靜待專案編組調查，將毋枉毋縱、依法適處。

    國防院前執行長李文忠遭爆對女員工傳不當訊息，疑涉性騷擾，國防部已請國防院依規徹查。不過，今有媒體報導，傳有國防院高層主管竟反過來檢討「吹哨者」，受害女員工疑似遭「迫遷」辦公室，並聲稱國安及調查單位已將她列為鎖定目標，要求噤聲，令該女幾近崩潰。

    對此，國防部今晚證實，整評司人員涉及「施壓」，國防部已將該員調離主管職，靜待專案編組調查，將秉毋枉毋縱原則，依法適處。

    國防部說明，基於主管機關立場，日前已要求國防院就疑涉性平事件，依法採取適當措施，提供當事人應有保護。

    另有關國防院內人員「干預性平調查程序」等傳聞，國防部亦再要求國防院處理性騷擾調查應確實遵守客觀、公正、專業原則，保護當事人免於遭受任何不利對待。

    據了解，國防院內原擬積極調查李文忠疑似性騷案，但卻有整評司處長級官員透過親屬致電該女員工施壓，令該女幾乎崩潰。甚至傳有高層積極介入調查，院內主管以通訊群組傳播不實訊息等。

    另外，整評司效益評估處處長張應中今上午於國防部例行記者會上，回應媒體提問有關受害女員工遭「施壓」傳聞時，仍「唸稿」指出，國防院訂有職場性騷擾申訴及懲戒辦法，明定接獲申訴時應採取的糾正及補救措施，並提供當事人應有的保護。迴避問題一度引起現場媒體不滿。

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