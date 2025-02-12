涉接受中國指示幫郭台銘助選力促柯郭配 張顯耀被起訴

檢方認定，張顯耀接受中國指示在台灣為郭台銘參選總統一事宣傳、助選，依反滲透法起訴。（資料照）

2025/02/12 21:40

〔記者蔡清華／高雄報導〕前立委張顯耀前年總統大選期間與義联集團總裁林義守，透過柯文哲大帳房李文宗帶話，向柯傳達中國立場，力促柯郭配。張顯耀前年捲入吸金案主嫌徐少東介選案，橋頭地檢署重啟爐灶偵辦，今天依涉反滲透法罪嫌起訴張顯耀。

前年總統、立委選舉期間，橋頭地檢署偵辦多起揪團到中國接受落地招待介選案件，查出中國疑似透過台灣新住民關懷總會、中華致公黨等團體，招待台籍人士免費赴中國旅遊，要求支持特定政黨與候選人，灌輸「兩岸一家親」等觀念，企圖影響選舉。

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檢方前年12月間發動搜索，傳喚中華致公黨副主席徐少東等人，依涉嫌違反總統副總統選舉罷免法及反滲透法聲請法院羈押禁見徐少東獲准，檢調過濾徐少東手機訊息，意外發現張顯耀與徐少東通話錄音，兩人在電話中針對兩岸政經局勢交換意見，曾與目前中國領導班底「正國級」多位大老接觸，討論台灣大選情勢，懷疑張顯耀與徐少東均受中共指示對台滲透，意圖影響台灣選舉。

去年1月，橋檢指揮辦案人員搜索張顯耀左營住處，傳喚到案說明，張顯耀否認不法，但檢方認為他涉嫌違反總統副總統罷免法及反滲透法，諭知100萬元交保候傳。橋檢今天公告，依反滲透法起訴張顯耀，檢方認定，張顯耀接受中國指示在台灣為郭台銘參選總統一事宣傳、助選，並以發布民調方式幫郭台銘造勢。

張顯耀昨天發聲明，相關指控訊息完全不實在；也否認曾與中國高層會面，中國正面看待柯郭配的態度亦非事實。他任職義联集團僅處理集團在大陸投資相關事宜，他於柯辦中從未擔任相關職務、亦未募款。他多年來從事國際與兩岸事務研究並服務於海基會、陸委會等公職，委託國內具公信力民調單位進行選前民調，並無散布假民調情況。

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