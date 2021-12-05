指「重啟核四」一舉兩得 馬英九自嘲是馬維拉又沒給薪水

前總統馬英九自嘲他是民進黨政府的「馬維拉」，卻又沒有給薪水。（記者蔡文居攝）

2021/12/05 18:22

〔記者蔡文居／台南報導〕前總統馬英九今天（5日）傍晚到台南進行公投宣講，他表示，「重啟核四」所發的電比「三接」還多，而且又不會破壞藻礁，可說一舉兩得。他也自嘲，他已卸任總統6年了，民進黨政府遇到問題，就拿他來當擋箭牌，自嘲他是民進黨的「馬維拉」，卻又沒有給薪水。

國民黨台南市議員謝龍介今天下午在台南大觀音亭暨興濟宮前廣場舉辦公投宣講活動，包括國民黨主席朱立倫、前主席洪秀柱、前台北市長郝龍斌、中廣董事長趙少康等多人到場宣講，馬英九則於傍晚抵達會場，擔任壓軸宣講，現場擠滿了支持者。

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馬英九表示，他們並非對美國有成見，而是美豬八成是正常的豬，「我們為何要買那兩成有萊劑的豬」？他說，萊劑在台灣是禁藥，台灣的豬不可以吃，人反而可以吃，這說不過去。

他表示，「公投綁大選」這本來是民進黨的主張，2018年公投綁大選，民進黨大敗後，認為會影響選舉結果而拒絕，這沒有道理，公投綁大選一起選可以省很多錢。

他說，前立委蔡同榮生前推動公投不遺餘力，而被稱為「蔡公投」，蔡總統卻強制不能公投綁大選，應該叫「蔡殺頭」，這是鴨霸，他們反對到底。

對於「三接」一案，馬英九說，「三接」會毀掉藻礁，如果能「重啟核四」，核四所發的電比三接多，這樣就可一舉兩得，又不會破壞藻礁。現在很少有國家要廢核，核能在歐美國家也被認為是綠能，而且可以「以核減碳」，用風力等再生能源以綠電取代綠電這說不通，此外，重啟核四」也可降低電價、減少空污，因此應該要重啟核四」。

南市議員謝龍介在台南大觀音亭暨興濟宮前廣場舉辦公投宣講活動，現場擠滿了支持者。（記者蔡文居攝）

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