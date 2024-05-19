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民進黨為何抗爭？苦苓曝藍白強推國會擴權4後果：立委變「帝委」！

藍白17日在立法院院會強行闖關「國會擴權」法案，民進黨團為抗爭與藍白爆發肢體衝突，多名立委受傷。圖為立委沈伯洋遭藍委推落重摔，送醫治療。（資料照）

藍白17日在立法院院會強行闖關「國會擴權」法案，民進黨團為抗爭與藍白爆發肢體衝突，多名立委受傷。圖為立委沈伯洋遭藍委推落重摔，送醫治療。（資料照）

2024/05/19 21:54

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨及民眾黨17日在立法院院會強行闖關「國會擴權」法案，民進黨團為抗爭與藍白爆發肢體衝突，多名立委因此受傷送醫。對此，作家苦苓今天（19日）列出藍白國會擴權法案若通過的4大後果，為避免這些亂象在台灣上演，綠營才會起身強力抗爭！

立法院17日上演全武行，引發台灣社會高度關注。苦苓今天透過臉書發文表示，當天的相關畫面曝光後，不要只看到誰打誰、怎麼打， 而是要去了解為何民進黨要抗爭？思考如果不激烈抗爭，藍白的國會改革法通過後，會有什麼結果？

苦苓接著列出藍白國會擴權法案通過後4大後果，「第一，總統來立法院國情報告後，要被立委即問即答，可能會被徐巧芯、羅智強、黃國昌這些『賤嘴』公開言詞羞辱。第二，如果藍白立委質詢時不知所云，官員提出反駁、否認或無法作答，都會被以『藐視國會罪』移送法辧，可能判一年以下徒刑。」

「第三，藍白立委想調閱的任何資料，不管是機密或封存中，所有政府單位都要乖乖提供，可能被馬文君或徐巧芯之流公然洩密。第四，藍白立委還可以開聽證會，要求任何民間人士出席並提供資料，例如傳劉德音來報告台積電業務，如果不來也是『藐視國會罪』。」

最後苦苓直言，「總之就是藍白立委最大，什麼都可以罵、可以查、可以管、可以把你抓去關......這哪裡是立委，這根本是『帝委』好不好！應該強力抗爭，還是放任藍白立委無限濫權，請大家為了台灣好好想一想。」

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