21日續審國會擴權法案 綠營盼韓國瑜繼續協商化解暴力

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2024/05/19 14:09

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團、民眾黨團強推被質疑是「國會擴權」的相關法案，17日院會審議時，與民進黨團爆發激烈肢體衝突。民進黨團幹事長吳思瑤今（19）日痛批，上週五是台灣民主最黑暗的一天，立院成了黑箱國會、韓國瑜成了冷血院長；21日即將續審國會擴權法案，盼韓繼續協商，化解可能再發生的另一波國會暴力。

吳思瑤表示，針對17日院會藍白強推「國會擴權」相關法案，公民朋友自主串連，主張停止開會、退回法案；沒有討論、不是民主，這就是對黑箱國會的強大控訴。國民黨、民眾黨急了、也怕了，他們開始想要扳回一城，無所不用其極，用各種錯假訊息，繼續亂帶風向。

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吳思瑤說，我們都看到民眾黨團總召黃國昌透過直播洋洋得意，指他在表決前一天正在和國民黨立委翁曉玲的助理在「喬條文」，他還說這是最高機密，「這不是黑箱喬條文，什麼是黑箱喬條文。」

吳思瑤指出，藍白也在表決前的最後一刻，議事人員才發下當天的修正動議，透明公開在哪裡？要強行表決前，才讓與會立委看到藍白版最終條文。雖然在二讀之前當然可以提修正動議，但只能針對委員會審查、或院長主持協商後的具體條文進行文字酌修，重來沒有利用修正動議提出一個全新版本，但藍白就是聯手透過修正動議，端出一個他們黑箱作業喬出來幾乎是全新的版本。

吳思瑤說，民進黨的主張非常清楚，落實委員會中心主義，國會擴權茲事體大，任何一個條文的討論都不能跳過委員會，更不能逾越韓院長不主持協商就強行碾壓進行表決；21日即將續審國會擴權法案，民進黨希望韓院長不要重蹈覆徹，只要韓說出4個字「繼續協商」，就能夠化解可能再發生的另一波國會暴力。

「『繼續協商』4個字有這麼難嗎？」吳思瑤呼籲，好好回到協商會場，針對國民黨團、民眾黨團喬出來的修正動議，民進黨團也非常願意進行逐條討論，讓專業對話，沒有討論、不是民主，黑箱國會，適可而止。

「藍白不要再強辯！」民進黨立委賴瑞隆說，表決前才給的再修正動議資料，立委有意見就不該強行表決；且「藐視國會罪」嚴重影響人民權利，一定要討論，讓人民清楚嚴重性；再者，立院重大議案本該記名表決為歷史負責，韓國瑜及藍白都沒有權利以「舉手表決」，沒收立委記名表決權。

最後，賴瑞隆也提到，傅崐萁領銜提出的花東快、環島高鐵建設特別條例等2兆元花蓮「錢坑」法案，必然拖垮國家財政，也排入本次院會議程要處理。他說，這明顯違憲，不但影響國家運作，且將國家資源全數用在少數縣市，大家無法接受，呼籲國民黨懸崖勒馬。

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