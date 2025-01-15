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    全台有雨！今入夜氣溫降 西部須留意空品

    中央氣象署表示，今天全台均有局部短暫雨，外出請攜帶雨具備用。（資料照）

    中央氣象署表示，今天全台均有局部短暫雨，外出請攜帶雨具備用。（資料照）

    2025/01/15 06:54

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（15日）大陸冷氣團南下，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，此外受到南方雲系北移影響，南部地區及中部山區有局部短暫雨，中部平地也有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用。

    溫度方面，清晨各地低溫約14至18度；白天各地陰雨加上冷空氣影響，高溫相較昨天下降，感受上較濕涼，北台灣約16、17度，中南部及花東地區18至21度；各地入夜後溫度將進一步下降，西半部及東北部地區低溫約12至14度，花東地區15度左右，請注意保暖。

    此外，近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為濕滑，上山活動務必注意安全，今晚起至明天（16日）清晨，中部以北3500公尺以上高山有降雪機率。

    空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，竹苗短時間可能達「橘色提醒」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級，馬祖及金門短時間可能達「紅色警示」等級。

    明天大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；東半部地區有局部短暫雨，清晨西半部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    17日清晨大陸冷氣團持續影響，各地仍偏冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫回升，18日清晨輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷，17日、18日西半部日夜溫差大；17日至21日各地為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    14 ~ 16 15 ~ 18 18 ~ 21 17 ~ 20

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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