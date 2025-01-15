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    南韓公搜處2度逮捕尹錫悅爆衝突 已有數十警攻進官邸範圍

    警員與公調處人員已進入官邸範圍。（路透）

    警員與公調處人員已進入官邸範圍。（路透）

    2025/01/15 07:13

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅遭彈劾後多次拒絕配合調查，警察廳國家偵查本部、高級公職人員犯罪調查處（公調處）3日執行逮捕令時遭衛戍官邸的軍警攔阻，對峙5個半小時後無功而返。公調處與警方於當地時間今日（15日）凌晨4點多，再度執行逮捕令，雙方發生肢體衝突，目前已有數十名警力進入官邸範圍。

    根據南韓《韓聯社》 報導，總統官邸外聚集大量尹錫悅支持者，人數多達6500人，為了確保能安全進入總統官邸，警方部署約3000人力。公調處車輛今晨約4時20分左右抵達位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸前，準備執行逮捕令，不過總統官邸前入口卻已被總統警護處人員設置路障封鎖，警方與公調處人員5時20分左右開始與總統警護處人員對峙。警方播放廣播警告，任何阻擋逮捕令執行的行為都有可能依現行犯逮捕。

    在5點45分左右，警方與公調處人員試圖突破國民力量黨議員與總統警護處人員組成的人牆，意圖強行進入官邸，雙方因此發生肢體衝突。尹錫悅委任律師尹甲根聲稱，調查人員並非公正執法，嘗試進入官邸是非法行為。

    時至7點30分左右，部分警員及調查人員利用梯子突破主要路障，進入總統官邸，人數達到數十人。

    公調處人員（上）隔著柵欄與總統警務處人員、國民力量黨議員及尹錫悅委任律師們（下）對峙，一度爆發衝突。（歐新社）

    公調處人員（上）隔著柵欄與總統警務處人員、國民力量黨議員及尹錫悅委任律師們（下）對峙，一度爆發衝突。（歐新社）

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