民眾黨團：民進黨團場內案海戰術 場外發假訊息誤導

立院民眾黨團主任陳智菡今（19）日發聲明批評，民進黨團在議場內不斷杯葛發案、使出「案海戰術」干擾，又於場外不斷發布假訊息誤導民眾，民眾黨團對此提出嚴正抗議。（民眾黨提供）

2024/05/19 15:55

〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院17日處理藍白陣營提出的國會擴權相關法案，藍綠白陣營爆發激烈肢體衝突。立院民眾黨團主任陳智菡今（19）日發聲明批評，民進黨團在議場內不斷杯葛發案、使出「案海戰術」干擾，又於場外不斷發布假訊息誤導民眾，民眾黨團對此提出嚴正抗議。

對於民進黨稱在野黨提「臨時動議」搞黑箱，陳智菡表示，臨時動議本就是在院會審議時直接提出，民進黨團也是如此，民進黨團的臨時動議也沒有先提供給在野黨或詢問的媒體，她質疑，「民進黨得到民眾黨所提臨時動議的時間，和民眾黨看到民進黨臨時動議的時間幾乎是一樣的，民進黨完全沒有事前公開，所以民進黨是在說自己黑箱嗎？」

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陳智菡表示，民眾黨團17日提出臨時動議後，馬上提供給媒體參閱，一切公開透明，反而是民進黨團使出「案海戰術」，1個法案就提40個修正動議、40個再修正動議，堆成一座小山，內容混亂，到底要修正什麼，恐怕連民進黨立委都霧煞煞。

針對「蘇花快速公路建設特別條例」與「環島高速鐵路建設特別條例」，陳智菡說明，民眾黨團不但反對使用特別預算，也在黨團協商中清楚表達等5月20日新政府上台後，由新任交通部再行處理，表示充分尊重新政府之決策權之立場。

陳智菡也指出，在5月17日當日，立院根本沒有審議花東條例，「請問民進黨王定宇等立委到底是裝傻看不見？還是根本搞不清楚當天立法院發生什麼事？」，她批評，執政黨立委一再用錯誤的資訊誤導民眾、亂帶風向，從民意代表淪為黨意代表，再淪為側翼，沈淪崩壞程度，令人咋舌。

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