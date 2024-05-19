為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

藍白強推「國會擴權」法案 全國律師聯合會聲明譴責

全律會對於藍白聯手強推國會擴權法案，發表聲明表達譴責。（記者王定傳翻攝）

全律會對於藍白聯手強推國會擴權法案，發表聲明表達譴責。（記者王定傳翻攝）

2024/05/19 06:26

首次上稿 05-18 23:11
更新時間 05-19 06:26

〔記者王定傳／台北報導〕立法院18日處理藍白陣營所提國會擴權法案，立法院長韓國瑜宣布舉手表決引發爭議。全國律師聯合會昨天（19日）聲明表達「最嚴正譴責」，並呼籲各黨：「勿以黨派之私，破壞民主憲政運作原理。」

全律會指，立法院通過法律案、預算案，應先「議」也就是討論程序，才能「決」，但立法院針對立法院職權行使法、刑法藐視國會罪、花東交通三項總額逾兩兆元的特別條例等四案，竟未經實質審查，更未有實質審議，即強行進入院會表決，立法院作為人民議決法律案、預算案憲政功能，顯然未能發揮，這不僅傷害台灣作為民主國家的根本，亦違背民主憲政及民意政治基本原則。

全律會並指，相關法案對憲法機關間的憲政秩序影響深遠，亦涉及國家財政之重大規劃，對於人民的影響至為重大，呼籲應遵守正當程序等憲政原理，實質討論及審議相關法案。

全律會還指，國會固為民意之彰顯，然立委對其選民，亦負有積極參與實質審議之責，國會的有效運作，端賴立委的實質討論與審議，此亦為民主憲政制度運作之基石；民主憲政制度為台灣的驕傲，也是這塊土地上人民的共同信念，全律會堅信台灣民主的韌性，也期許立院本於憲法職責，妥適立法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
沈伯洋遭藍委推落重摔 台北大學教授發起連署：國會暴力不應免責
2024/05/18 09:24

沈伯洋遭藍委推落重摔 台北大學教授發起連署：國會暴力不應免責
批國民黨野蠻手段強推國會擴權 民進黨前主委告3藍委蓄意殺人
2024/05/18 16:22

批國民黨野蠻手段強推國會擴權 民進黨前主委告3藍委蓄意殺人

寶輝歌劇院豪宅聚落 優雅都會生活
怒批違法表決、國會已死！柯建銘轟3人是台灣歷史罪人
2024/05/18 08:56

怒批違法表決、國會已死！柯建銘轟3人是台灣歷史罪人
藍白國會擴權法案立院網站看得到？苗博雅打臉揭黑箱8部曲
2024/05/18 15:00

藍白國會擴權法案立院網站看得到？苗博雅打臉揭黑箱8部曲
藍白推國會擴權法案 台北律師公會：違反程序正義、深表遺憾
2024/05/18 16:28

藍白推國會擴權法案 台北律師公會：違反程序正義、深表遺憾
自由說新聞》斥藍白合謀「黑箱」！苗博雅揭「超誇張真相」
2024/05/18 11:25

自由說新聞》斥藍白合謀「黑箱」！苗博雅揭「超誇張真相」
朝野攻防罕見舉手表決 立院前秘書長林志嘉：非常手段恐生爭議
2024/05/18 19:24

朝野攻防罕見舉手表決 立院前秘書長林志嘉：非常手段恐生爭議
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播