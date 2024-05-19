藍白強推「國會擴權」法案 全國律師聯合會聲明譴責

全律會對於藍白聯手強推國會擴權法案，發表聲明表達譴責。（記者王定傳翻攝）

2024/05/19 06:26

首次上稿 05-18 23:11

更新時間 05-19 06:26

〔記者王定傳／台北報導〕立法院18日處理藍白陣營所提國會擴權法案，立法院長韓國瑜宣布舉手表決引發爭議。全國律師聯合會昨天（19日）聲明表達「最嚴正譴責」，並呼籲各黨：「勿以黨派之私，破壞民主憲政運作原理。」

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全律會指，立法院通過法律案、預算案，應先「議」也就是討論程序，才能「決」，但立法院針對立法院職權行使法、刑法藐視國會罪、花東交通三項總額逾兩兆元的特別條例等四案，竟未經實質審查，更未有實質審議，即強行進入院會表決，立法院作為人民議決法律案、預算案憲政功能，顯然未能發揮，這不僅傷害台灣作為民主國家的根本，亦違背民主憲政及民意政治基本原則。

全律會並指，相關法案對憲法機關間的憲政秩序影響深遠，亦涉及國家財政之重大規劃，對於人民的影響至為重大，呼籲應遵守正當程序等憲政原理，實質討論及審議相關法案。

全律會還指，國會固為民意之彰顯，然立委對其選民，亦負有積極參與實質審議之責，國會的有效運作，端賴立委的實質討論與審議，此亦為民主憲政制度運作之基石；民主憲政制度為台灣的驕傲，也是這塊土地上人民的共同信念，全律會堅信台灣民主的韌性，也期許立院本於憲法職責，妥適立法。

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