全律會稱國會擴權法案破壞民主 國民黨：應秉法學素養與事實說話

國民黨中央黨部。（記者林欣漢攝）

2024/05/19 13:36

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院前天處理藍白陣營所提國會擴權法案，全國律師聯合會聲明表達「最嚴厲譴責」，台北律師公會也聲明指違反程序正義，對此，國民黨今日表示，律師公會應秉法學素養與事實說話，現任全國律師公會理事長即為前民進黨立委尤美女，其政治立場鮮明，籲尤美女不要雙標說謊、忘記國會改革。

國民黨發言人楊智伃表示，所有執業律師依律師法規定，皆須加入律師公會，可是許多會員質疑，公會的聲明疑似僅憑少數高層意志就發出，且聲明內容與事實落差之大，後果卻要全體律師會員承擔，令人遺憾。

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楊智伃指出，翻開台北律師公會歷任理事長的經歷，不難看出高層的濃厚政治色彩。現任理事長張志朋，經民連賴中強同事，曾任2014年諾富特案義務律師；第29任理事長尤伯祥，曾任2014諾富特案義務律師，由蔡英文提名、任命大法官；第28任理事長薛欽峰，曾任民進黨2024大選律師團副召集人；第27任理事長張菊芳，曾任民進黨2020不分區立委提名名單第20名，由蔡英文提名、任命的現任監察委員。

楊智伃表示，台北律師公會與全國律師聯合會皆提及程序、審議的重要性，然而「舉手表決」不僅符合立法院議事規則第35條，國民黨版的法案逕付二讀更符合立法程序，過程通過3場公聽會、1場專報，反而是民進黨團於逐條審查時提出「40次散會動議」。

楊智伃說，至於公會聲明提及5月17日立法院會處理「花東交通三項草案」，更是公然說謊。不僅《環島高速鐵路建設特別條例》、《花東快速公路建設特別條例》未及討論，其中《國道六號東延花蓮建設特別條例》更是尚未排入討論案中，且這三項草案皆是法律案，未有預算編列，2兆的數字金額更是特定政治立場人士的估算，相關聲明幾乎昧於事實，讓人瞠目結舌。

國民黨副發言人康晉瑜指出，社會期待律師公會應具備較一般國民更高的法學素養與事實查證能力，然而兩則聲明卻配合特定政治立場與風向起舞。尤美女政治立場鮮明，台北律師公會與全國律師聯合會之所以摒棄法學素養、事實查證，實在令人不禁懷疑是否有政治力介入？背後有高人指點？所以才使這份高度政治性的聲明箭在弦上不得不發？

康晉瑜表示，尤美女擔任立委期間，曾在民國102年、105年兩度領銜提案修正《立法院職權行使法》增加國會聽證調查權。可是，全國律師聯合會聲明卻指責立法院擬「強行」通過《立法院職權行使法》，令人感嘆尤美女是否忘記自己當初對於國會改革的初衷？還是由於現在所屬政黨已然執政，國會改革腳步即可停下？呼籲尤理事長，能回歸審議事實與國會改革初衷，別依照政治立場發聲明配合演出。

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