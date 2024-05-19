國會擴權法案 立院應實質審查 全律會：勿以黨派之私 破壞民主

藍白陣營提國會擴權法案，未經審查協商、強行表決，朝野立委爆發激烈衝突，全國律師聯合會表達「最嚴厲譴責」，呼籲：「勿以黨派之私，破壞民主憲政運作原理。」（資料照）

2024/05/19 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕立法院前天處理藍白陣營所提國會擴權法案，朝野立委爆發激烈衝突，民進黨批評國民黨、民眾黨所提法案未經審查協商，即強行表決。台北律師公會昨發聲明指，相關法案未經實質討論，剝奪人民對重大議題參與審議的對話機會，強行表決更違反程序正義；全國律師聯合會亦聲明表達「最嚴厲譴責」，並呼籲：「勿以黨派之私，破壞民主憲政運作原理。」

2兆花東特別條例 國家重大財政

全律會指，立法院通過法律案、預算案，應先「議」即討論程序，才能「決」，但立院針對立法院職權行使法、刑法藐視國會罪、花東交通三項總額逾兩兆元的特別條例等四案，竟未經實質審查與審議，即強行進入院會表決，不僅傷害台灣作為民主國家的根本，亦違背民主憲政及民意政治基本原則。

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全律會並指，相關法案對憲法機關間的憲政秩序影響深遠，亦涉及國家財政重大規劃，對人民影響至為重大，呼籲應遵守正當程序等憲政原理，實質討論及審議相關法案。

譴責藍白強行表決 違反程序正義

全律會還指，國會固為民意之彰顯，但立委對選民亦負有積極參與實質審議之責，國會的有效運作，端賴立委的實質討論與審議，此為民主憲政制度運作基石；民主憲政制度是台灣的驕傲，也是這塊土地上人民共同信念，期許立院本於憲法職責，妥適立法。

北律則指，國會多數陣營將非自己陣營的版本擱置於委員會，卻又於委員會中，規避審議自己陣營所提版本，未經逐條審查，以人數優勢全條文保留，後續朝野協商亦淪為過場，立法程序未經各政黨實質討論與審查，甚至未將草案內容公告周知，完全剝奪人民對重大議題參與審議的對話機會，且表決過程，立法院長韓國瑜竟裁示以逾卅年未使用的「舉手表決」，違反程序正義。

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