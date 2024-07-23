幼兒園性侵案柯市府爆失職 游淑慧要求徹查：不排除移送監院

國民黨台北市議員游淑慧表示，將追究幼兒園案失職人等責任，不排除移送監察院調查。（資料照）

2024/07/23 15:12

〔記者詹湘淇／台北報導〕台北市私立培諾米達幼兒園園長之子毛畯珅涉嫌性侵、猥褻超過20名女童，引起社會譁然，前台北市長柯文哲任內社會局、教育局官員今被爆早已得知該案。國民黨台北市議員游淑慧表示，將要求市府進行專案調查，並將報告送交議會，也要對失職人等進行責任追究，不排除移送監察院調查。

週刊披露，柯市府教育局於2022年7月接獲幼兒園回報，指已前往警局報案並協助調閱監視器，並回覆「皆無相關情事」，還以「至8月2日止尚未接獲相關單位之請求調查」，備註「本局知悉存查」，社會局也未再持續追蹤。而市府8月召開擴大業務會議，並評估該案成立防害性自主案件，社會局、教育局卻未積極處理。

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游淑慧表示，當時社會局的已清楚向教育局通報加害者姓名、身份與行為，再加上家長陳情，教育局怎麼還能說「尚未接獲相關單位之請求調查」？

游淑慧指出，2022年是台北市長選舉年，她印象很深刻，時任北市府教育局長，身為教育主管卻熱衷輔選，甚至在上班時間請假站台，引發爭議與議會質詢。

「柯市府的社會局、教育局有沒有未即時處理或蓋件？現在的蔣市府官員有無處理上缺失的責任？」游淑慧強調，幼兒園性侵案要從頭查到尾，她會要求市府進行專案調查，並將報告送交議會，除了制度強化外，也要對失職人等進行責任追究，不排除移送監察院調查。

游淑慧說，該負責任的大人要負起責任，給受傷的孩子一個公道，這起案件不該分柯市府、蔣市府，因為對市民來說都是擁有公權力的市政府，責任是一致的。

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