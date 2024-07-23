毛畯珅涉性侵案外案 母想討回幼兒園告代理園長侵占不起訴

台北市信義區某托嬰中心被噴上「性侵幼兒毛畯珅」字眼。（警方提供）

2024/07/23 13:47

2人爭執過程洪母跌倒 代理園長遭起訴

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北市信義區培諾米達幼兒園園長洪佩筠的兒子毛畯珅，涉嫌性侵6名女童被起訴，後來幼兒園由王姓合夥人擔任代理園長，但洪母不滿，控告代理園長侵占公司印章還毆打她，台北地檢署調查後，侵占等部分不起訴，但2人爭執過程中，代理園長確實有讓洪母跌倒，被依過失傷害起訴。

全案源於去年8月，毛畯珅在洪母親經營的幼兒園工作時，被查出對6名女童下手，手法均是利用抱女童坐在大腿的機會，藉機用手指按壓女童陰部，甚至大膽拉開女童褲子指侵，被依加重強制性交等罪起訴。此外，還涉嫌多次在幼兒園偷拍女童私密處，被害女童多達20多名，全案持續偵辦中；未料，更爆出洪女和合夥人紛爭。

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據了解，洪佩筠和王女合夥成立該間幼兒園，由洪母擔任負責人。去年8月12日，洪母突控訴王女將幼兒園大、小章及存摺等物，侵占入己；另於同年9月27日，擅自更換幼兒園的鐵捲門遙控器，導致她無法進入，甚至在她拿回個人物品時，出手攻擊，導致肩膀、手臂受有擦挫傷和瘀青，控告王女涉犯侵占、強制等罪。

檢警調查時，王女否認犯行，辯稱幼兒園一開始是她買下，洪女後來才入股，去年8月10日她收到通知，幼兒園家長要到台北市政府教育局開家長會，她緊急從國外返台參加，因洪女兒子涉妨害性自主案件，她於同年9月間開始擔任幼兒園代理園長，而幼兒園大、小章等物，是洪女交付給她，並沒有侵占等犯行。

檢方追查發現，洪女兒子確實涉有妨害性自主案件被起訴，而王女身為代理園長，持有幼兒園大、小章，以及更換鐵捲門遙控器等行為，是為讓幼兒園正常營運，並確保幼兒安全所需，難認有侵占、強制等不法意圖，此部分因罪嫌不足不起訴。

至於雙方爆發口角部分，檢察官勘驗洪女的女兒拍攝的影像，認定王女雖是為了阻止洪女進入園內，才出手從背後環抱腰、腹部，但洪女因此重心不穩倒地，受有左、右前臂擦挫傷併瘀青等傷勢，依過失傷害起訴王女。

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