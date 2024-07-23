台北幼兒園案柯市府挨批失職 社會局長：當時已就案件分工

北市府社會局長姚淑文表示，經她了解，當時都已經就案件內容進行分工處理，家防中心後續也持續進行受害人的輔導工作。（資料照）

2024/07/23 13:28

〔記者何玉華／台北報導〕台北市私立培諾米達幼兒園園長之子毛畯珅涉嫌性侵、猥褻超過20名女童，引起社會譁然，前台北市長柯文哲任內的社會局、教育局官員今（23）再被爆早已得知該案，且評估成立妨害性自主案件，但2局處失能、失職未積極處理，導致縱放加害人近1年，造成更多幼兒受害。北市府社會局長姚淑文表示，經她了解，當時都已經就案件內容進行分工處理，家防中心後續也持續進行受害人的輔導工作。

台北市長蔣萬安早上出席台北市立聯合醫院院長宣誓交接典禮前受訪被問到此事時表示，重申他身為現任台北市長，每一個在台北市的孩子受到傷害都是他的責任，他都會來全面承擔，也正在積極檢視當時整個過程，有要值得檢討的地方，都會提出改進方案。

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培諾米達幼兒園性侵案第一次通報在2022年7月，根據週刊揭露，教育局在當年7月重大或特殊案件檢視的工作報告中，曾針對庇護社福機構或學校內性侵害或性騷擾案件進行討論；7月7日接獲幼兒園通知，指已至警局報案並協助家長調閱監視器畫面，並回以「皆無相關情事」，教育局就此接受並將案件擱置，還以「至8月2日止尚未接獲相關單位之請求調查」，備註「本局知悉存查」。

此外，週刊揭露市府於2022年8月11日，由時任台北市社會局家防中心主任陳淑娟，以視訊召開的「111年度8月份中心擴大業務會議」，討論重點之一即是培諾米達幼兒園性侵案，記錄載明「調查顯示受害女童在2022年6月中至7月6日間」，遭到毛畯珅以手指性侵得逞，調查結果認定「評估本案成立妨害性自主案件」，並由社工陪同報案。卻未持續追蹤，導致更多幼兒受害。

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台北市府處理幼兒園案再被爆前官員失職失能，讓案情一再延燒，也波及在舊址新成立的托嬰中心，成為民眾私刑宣洩怒火的出口。（資料照）

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