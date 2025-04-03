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    04/03 各報重點新聞一覽

    因應共軍聯合演訓，國軍展開立即備戰操演，空軍防空暨飛彈指揮部所屬部隊接獲命令後，隨即進入戰術位置。圖為天弓三型飛彈完成放列。（軍聞社）

    因應共軍聯合演訓，國軍展開立即備戰操演，空軍防空暨飛彈指揮部所屬部隊接獲命令後，隨即進入戰術位置。圖為天弓三型飛彈完成放列。（軍聞社）

    2025/04/03 06:37

    自由時報

    反對中共在台灣周邊軍演 白宮：維護台海和平

    針對中國在台灣周邊舉行大規模軍事演習，美國白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）一日表示，美國總統川普強調維護台灣海峽和平的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題，並重申美國反對任何片面以武力或脅迫行為改變現狀的意圖。

    詳見反對中共在台灣周邊軍演 白宮：維護台海和平

    花蓮議長張峻站出來：罷免傅崐萁 強調國民黨須切割傅 才能避免邊緣化

    無黨籍的花蓮縣議會議長張峻昨投出震撼彈，公開力挺罷免立院國民黨團總召傅崐萁，不僅在地方報刊登頭版半版廣告，臉書也公開罷傅。張峻說，出社會以來就是傅崐萁、徐榛蔚兩夫妻輪流主政，花蓮最大的建設就是傅家的「九五至尊大樓」，傅所作所為已讓黨內分裂、被黨內大老形容是「病毒」，國民黨必須和傅崐萁切割，才能重回往日榮光。

    詳見花蓮議長張峻站出來：罷免傅崐萁 強調國民黨須切割傅 才能避免邊緣化

    假綠能、洗錢、販毒 警破竹聯弘仁會3集團 詐財5千餘萬、洗錢近2億 押35人

    警政署要求全國警方強力掃黑，其中犯行囂張、為惡甚烈的竹聯幫更是重點打擊對象。警方近期連破該幫弘仁會分子組成的假綠能投資詐騙，以及洗錢、販毒等三個集團，這些犯罪集團分別詐財五千餘萬元、洗錢近兩億元，甚至吸收少年入幫犯案，警方共逮捕四十二人，有卅五人遭收押。

    詳見假綠能、洗錢、販毒 警破竹聯弘仁會3集團 詐財5千餘萬、洗錢近2億 押35人

    聯合報

    「海峽雷霆」軍演 陸模擬打擊我天然氣接收站

    共軍連兩日對台軍演，昨公布演練代號為「海峽雷霆-2025A」。在共軍東部戰區發布的影片中，可看到共軍首度公開以我天然氣接收站為攻擊目標，此次演練以遠程箱式火箭砲（遠火）摧毀模擬我方的永安天然氣接收站靶位。

    詳見「海峽雷霆」軍演 陸模擬打擊我天然氣接收站

    美對等關稅 川普今將宣布

    美國總統川普預計於美東時間四月二日下午四時（台灣時間三日早上四時）美國股市收盤後，宣布對等關稅政策；針對美股近期重跌，白宮新聞秘書李維特一日宣稱，這次關稅將在宣布後立即生效，而華爾街將安然無恙。

    詳見美對等關稅 川普今將宣布

    中國時報

    白宮：反對片面改變現狀

    中共連續兩天對台軍演，引發美、日、歐盟高度關注。美國總統川普強調維持台海和平的重要性，鼓勵透過和平方式解決兩岸議題；日本與歐盟重申台海和平穩定對國際社會極其重要。面對國際壓力，大陸國防部發言人張曉剛放話，無論誰打「台灣牌」干涉中國內政都是不智之舉，最終都將成為其難以承受之重。

    詳見白宮：反對片面改變現狀

    今凌晨生效 美對等關稅亮牌 全球瀰漫不安

    美國總統川普預計於當地時間2日下午4時（台灣時間3日凌晨4時）在白宮玫瑰園正式發布對等關稅措施，且政策即刻生效。產業界和各國政府聚焦新措施，擔憂徵稅顛覆全球貿易格局，推升通膨並干擾金融市場。白宮發言人李威特1日試圖緩解市場情緒，她回顧川普第一任期內的經濟表現，強調「華爾街不會有事」。

    詳見今凌晨生效 美對等關稅亮牌 全球瀰漫不安

    花蓮縣議會議長張峻公開表態挺罷傅，將協助爭取鄉親出來二階連署。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣議會議長張峻公開表態挺罷傅，將協助爭取鄉親出來二階連署。（記者花孟璟攝）

    警方近期連破竹聯幫弘仁會組成的假綠能投資詐騙，及洗錢、販毒等三個集團，圖為攻堅設於新竹市一處民宅的詐欺機房。（警方提供）

    警方近期連破竹聯幫弘仁會組成的假綠能投資詐騙，及洗錢、販毒等三個集團，圖為攻堅設於新竹市一處民宅的詐欺機房。（警方提供）

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