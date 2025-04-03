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    清明連假首日好天氣！白天氣溫21度以上 僅3地有雨

    今日白天起各地氣溫回暖，普遍可達21至22度以上。（資料照）

    今日白天起各地氣溫回暖，普遍可達21至22度以上。（資料照）

    2025/04/03 07:45

    〔記者林志怡／台北報導〕今日迎來清明連假首日假期，中央氣象署指出，白天起因冷氣團減弱，各地逐漸回暖，白天氣溫可回升至21度以上，中南部更可達25度，且普遍多雲到晴，明天也將維持穩定的天氣型態，直到週六水氣再度增加，各地轉為多雲或有雨。

    中央氣象署預報員曾昭誠說明，今日白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫開始回升，普遍可達21至22度以上，且中南部可達25度以上，另因台灣周邊水氣減少，各地多是多雲到晴的好天氣，僅東半部、恆春半島有零星降雨，新竹以南山區午後可能也有陣雨發生。

    此外，明日也將維持晴朗穩定的好天氣，高溫與今日差異不大，是接下來一週內相對少雨的時期，但受到輻射冷卻影響，夜晚、清晨氣溫偏低，西半部地區日夜溫差大，中部以北、宜蘭地區夜晚、清晨仍可能出現11至14度的低溫，民眾務必注意防寒。

    曾昭誠提到，週六起水氣將再度增加，北部、東半部降雨機率提高，且以基隆北海岸、東半部地區、恆春半島較明顯，週日至下週三雨區再擴大至北部、東半部、恆春半島、中南部山區等，其他地區則轉為多雲。

    曾昭誠說，雖週六後轉為有雨、多雲的天氣，但各地白天氣溫變化不大，仍可達到25度以上，中南部可達30度，夜晚、清晨低溫也將回升到16至19度，感受相對舒適。

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