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    歐洲議會通過決議 譴責中國對台脅迫

    歐洲議會大會2日通過對歐盟外交及安全政策評估報告決議文，譴責中國在台海及南海的脅迫行為。圖為歐盟外交事務高級代表卡拉斯。（法新社）

    歐洲議會大會2日通過對歐盟外交及安全政策評估報告決議文，譴責中國在台海及南海的脅迫行為。圖為歐盟外交事務高級代表卡拉斯。（法新社）

    2025/04/03 07:05

    〔國際新聞中心／綜合報導〕歐洲議會大會2日通過對歐盟外交及安全政策評估報告決議文，譴責中國在台海及南海的脅迫行為，批評中國領導人習近平不放棄對台使用武力的言論，強調使用脅迫性措施實現兩岸統一，違反國際法，只有台灣民選政府才能代表台灣人民，中國不應阻止台灣有意義地參與多邊組織。

    大會以決議文形式經全體投票通過針對歐盟「共同外交暨安全政策」（CFSP）及「共同安全暨防禦政策」（CSDP）2024年度執行情況的評估報告，除俄羅斯侵略烏克蘭對歐盟構成的安全威脅外，另一大焦點就是中國在全球人權和安全等議題上的負面表現。

    在外交政策評估報告的決議文中，歐洲議會「強烈譴責中國國家主席宣告中華人民共和國絕不會放棄對台灣使用武力的權利，並堅持認為使用脅迫性措施實現統一是違反國際法的」。

    決議文也表明，不能接受專制政權限制歐盟─台灣關係良性發展的任何企圖，呼籲歐盟及其成員國申明，不接受任何片面改變台海現狀的企圖、尤其是透過武力或脅迫手段，並警告此舉將付出高昂代價。

    防禦政策評估報告決議文也強烈譴責中國去年在台灣附近進行的「無理軍事演習」，批評中國對台與日俱增的敵對行為，包括網路攻擊、中國戰機進入台灣防空識別區和切斷海底電纜等。

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