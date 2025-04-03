拒絕持敵意者入境 魯比歐下令審查簽證申請者網路言論

美國國務卿魯比歐指示駐外外交官員，審查部分學生和其他類型簽證申請者的網路社群帳號，若申請人的行為或言論顯示對美國公民或文化抱持敵意，包括政府、制度或立國原則等，或是批評以色列，將可拒發簽證。（路透）

2025/04/03 07:02

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國務卿魯比歐已指示駐外外交官員，審查部分學生和其他類型簽證申請者的網路社群帳號，若申請人的行為或言論顯示對美國公民或文化抱持敵意，包括政府、制度或立國原則等，或是批評以色列，將可拒發簽證。

紐約時報1日報導，魯比歐是在3月25日1份發給駐外人員的長篇電報中，下達前述指令。2名知悉電報內容的美國官員透露，魯比歐要求駐外領事官員，即日起必須將特定學生與交流訪客簽證的申請者，轉交「防詐小組」（fraud prevention unit）進行社群媒體審查。

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電報引述魯比歐上月接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）訪問的談話，「我們不希望那些會在我國犯罪、破壞國家安全或公共安全的人入境，就這麼簡單，尤其是那些以訪客身分來到美國的人，因為簽證本來就是一種邀請。」

這份電報列舉適用強制審查的申簽者，包括涉嫌聯繫或同情恐怖份子者；曾於2023年10月7日至2024年8月3日間持有學生或交換訪問簽證者；以及去年10月起被撤銷簽證者。適用的簽證類型為最常見的學術型學生簽證F類、技職訓練型學生簽證M類，以及交流訪客簽證J類。

據報導，根據魯比歐指定的日期，說明強制審查的一大目的，是拒絕那些在加薩走廊戰爭期間對巴勒斯坦表達同情立場的學生簽證申請者。

2023年10月7日，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」襲擊以色列南部，造成1200多名以色列人死亡、約250人被劫持為人質，以國隨即對加薩走廊發動大規模空襲和地面攻勢，據稱迄今已造成超過5萬名巴勒斯坦人喪生。

紐時指出，此舉可能導致外國人對各類言論進行自我審查，以避免影響簽證申請；批評者更認為，可能會有人因此放棄申請簽證。

3月25日，波士頓塔弗茲大學的土耳其籍留學生奧茲圖克（Rumeysa Ozturk）遭聯邦幹員逮捕，並將她送往拘留中心。奧茲圖克去年曾在學生報刊撰文，呼籲塔大校方在加薩戰爭議題支持巴勒斯坦。魯比歐隨後表示，已撤銷她的學生簽證。

美國政府1日撤銷哥斯大黎加親中派前總統阿里亞斯（Oscar Arias）的簽證。阿里亞斯在任內推動哥國與中國建交，也被質疑與中國電信巨擘「華為」關係密切，協助華為在哥國擴張版圖。他在社群媒體上不斷批評川普的政策，尤其是川普對烏俄戰爭的處理方式，指他「有如羅馬皇帝」。

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