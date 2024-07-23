曝性侵幼兒園教保員與教育局對話 洪婉臻質疑未保持行政中立

民進黨台北市議員洪婉臻為家長召開協調會。（洪婉臻辦公室提供）

2024/07/23 13:35

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市私立培諾米達信義幼兒園性侵案延燒，台北市議員洪婉臻今表示，家長說希望能看孩子在園內的監視器畫面卻被拒絕，沒想到蔣市府冷漠拒絕受害家長的請求同時，培諾米達幼兒園的教保員竟與教育局人員暢行無阻溝通，甚至聊到幼兒園是否停業一事，她曝光簡訊，並質疑教育局未保持行政中立，反而跟被調查的對象互通有無。

洪婉臻指出，先前她已多次在質詢台上與私下的協調會中，嚴厲示警社會局與教育局此事非同小可，請主動聯繫所有家長並積極介入調查，當時北市府呈現的是一切依法行政、都有在做，沒想到隨證據一一浮現，看到蔣市府就是「騙」，去年她用「專業的傲慢」形容局處，如今要再奉送蔣市長，你們內神通外鬼，縱放狼師比惡魔還可惡。

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洪婉臻透露，培諾米達幼兒園受害家長多次求助無門，最後找她幫忙，家長數度表示希望能看孩子在園內的監視器畫面，卻每次都被拒絕，導致深深無力感與愧疚感一直蔓延在這些家長心中。

洪婉臻更揭露一張LINE截圖，內容是家長與教保員的對話，詢問幼兒園是否停業，教保員則說沒有，並稱有問過教育局目前沒停業，甚至曬出與教育局人員的LINE對話訊息給家長；洪婉臻質疑，明知幼兒園正在被調查，教育局卻沒有保持行政中立，反而跟被調查的對象互通有無，完全無視孩童跟家長的權益，擺明內神通外鬼。

洪婉臻最後鄭重敬告蔣市長，身為三寶爸卻放任局處冷漠以對無所作為，相較孩童受到的傷害，其道歉一點都不值錢，蔣市府別再騙，對於局處的縱放請嚴格處置，並坦然面對家長的請求。

洪婉臻PO出家長與教保員的對話。（洪婉臻辦公室提供）

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