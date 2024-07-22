批蔣萬安幼兒園案僅喊政治口號 許淑華提4大精進方案
〔記者詹湘淇／台北報導〕台北市私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅涉嫌性侵、猥褻20多名女童，舉國譁然。台北市長蔣萬安今提出三大精進方案，卻遭民進黨台北市議員許淑華批評僅是冷冰冰的政治口號。許淑華另提出四大精進方案，包含建立北市統一監視器雲端、建立無預警抽查機制、設置家長外部通報系統、防止不肖業者借殼上市。
針對幼兒園性侵案，台北市長蔣萬安今表示，過程確實有待加強之處，並提出三大精進方案，包含成立跨局處處理小組；未來幼兒性平事件查證屬實將從重裁處；編列預算、增加人力提升調查效率。
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許淑華指出，蔣萬安的三大精進方案根本不是什麼精進方案，還談及停職、停聘等無效口號，更凸顯自己的施政無能，對市政不瞭解的真面目。許淑華說，若蔣萬安有心想讓家長安心，應廣納專業意見或與第一線民代討論，但他仍只喊出冷冰冰的政治口號，無視家長的擔心及無助。
許淑華也提出四大精進方案，第一是「建立北市統一監視器雲端」，目前幼兒園監視器畫面由幼兒園統一管理，北市府應主動建立「監視器雲端平台」，要求園方主動上傳所有監視器影像，掌握機構營運狀況。
第二是「建立無預警抽查機制」，目前北市是定期針對幼兒園抽查，做法不積極，為了確保品質及淘汰不合格機構，應建立無預警的抽查作業標準，研擬實質抽查項目，而不是目前例行的環境檢查。
第三是「設置家長外部通報系統」，現在若家長有兒虐等通報需求，是由幼兒園統一通報教育局，為避免有不肖業者掩蓋事實，應建立外部通報系統，由家長直接通報市府，建立完善的通報機制。
第四是「防止不肖業者借殼上市」，截止目前，北市府尚未提供借殼上市調查報告，導致家長人心惶惶，呼籲北市府要儘快調查完畢。另外，為避免不肖業者借殼上市，應要重新研擬立案條件，過濾有問題的業者。