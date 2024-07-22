批蔣萬安幼兒園案僅喊政治口號 許淑華提4大精進方案

針對北市幼兒園性侵案，民進黨台北市議員許淑華批台北市長蔣萬安的精進方案僅是冷冰冰的政治口號，並另提出四大精進方案。（許淑華辦公室提供）

2024/07/22 18:20

〔記者詹湘淇／台北報導〕台北市私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅涉嫌性侵、猥褻20多名女童，舉國譁然。台北市長蔣萬安今提出三大精進方案，卻遭民進黨台北市議員許淑華批評僅是冷冰冰的政治口號。許淑華另提出四大精進方案，包含建立北市統一監視器雲端、建立無預警抽查機制、設置家長外部通報系統、防止不肖業者借殼上市。

針對幼兒園性侵案，台北市長蔣萬安今表示，過程確實有待加強之處，並提出三大精進方案，包含成立跨局處處理小組；未來幼兒性平事件查證屬實將從重裁處；編列預算、增加人力提升調查效率。

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許淑華指出，蔣萬安的三大精進方案根本不是什麼精進方案，還談及停職、停聘等無效口號，更凸顯自己的施政無能，對市政不瞭解的真面目。許淑華說，若蔣萬安有心想讓家長安心，應廣納專業意見或與第一線民代討論，但他仍只喊出冷冰冰的政治口號，無視家長的擔心及無助。

許淑華也提出四大精進方案，第一是「建立北市統一監視器雲端」，目前幼兒園監視器畫面由幼兒園統一管理，北市府應主動建立「監視器雲端平台」，要求園方主動上傳所有監視器影像，掌握機構營運狀況。

第二是「建立無預警抽查機制」，目前北市是定期針對幼兒園抽查，做法不積極，為了確保品質及淘汰不合格機構，應建立無預警的抽查作業標準，研擬實質抽查項目，而不是目前例行的環境檢查。

第三是「設置家長外部通報系統」，現在若家長有兒虐等通報需求，是由幼兒園統一通報教育局，為避免有不肖業者掩蓋事實，應建立外部通報系統，由家長直接通報市府，建立完善的通報機制。

第四是「防止不肖業者借殼上市」，截止目前，北市府尚未提供借殼上市調查報告，導致家長人心惶惶，呼籲北市府要儘快調查完畢。另外，為避免不肖業者借殼上市，應要重新研擬立案條件，過濾有問題的業者。

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