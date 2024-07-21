為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

私幼性侵案「借殼再營業」 許淑華要求北市府公布調查報告

民進黨台北市議員許淑華。（資料照）

民進黨台北市議員許淑華。（資料照）

2024/07/21 20:17

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅疑性侵、猥褻園內多名女童，甚至拍攝數百部不雅影片震驚全國，台北市議員許淑華日前爆料狼師的母親疑似用員工的名字於今年5月再新成立托嬰中心，疑有「借殼再營業」的狀況，她今批評蔣萬安至今逃避，要求下週三公佈王姓創辦人、洪姓園長的金流、經營狀況等調查報告，給家長一個交代。

許淑華指出，她上週接獲消息，已廢園的培諾米達幼兒園，其洪姓園長、王姓創辦人疑似又成立新的托嬰中心，有借殼上市嫌疑，她立刻於7月13日公開提出疑慮，要求台北市長政府立刻調查清楚背後真相。

許淑華批評，本案嫌犯毛畯珅能夠犯案長達一年之久，除了蔣萬安團隊行政怠惰，還有一大原因就是園長母親包庇，絕不允許這麼危險的人物，繼續待在幼教業界，然而這一週以來，社會局、教育局讓人非常失望，用盡各種推託之詞逃避問題，遲遲無法向社會大眾解釋。

許淑華認為，近期民眾的怒火無處發洩，蔣萬安必須負起最大的責任，但她也呼籲民眾，請理性面對事件，將憤怒與困惑轉化成監督蔣萬安的力量，讓蔣萬安無處遁逃。

許淑華要求，市府下週三前公佈王姓創辦人、洪姓園長的實際經營狀況、金流、管理層的人脈關係等，並務必使培諾米達案的關係人，遠離幼教產業，還給家長們一個安心的托育環境，她提出借殼上市的疑慮已一週，蔣萬安至今逃避，放任民間怒火，她要求下週三公佈調查報告！

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
私幼性侵案媒體遭批不報導 台灣記協：不可統包認定兒少資訊揭露違規
2024/07/19 16:28

私幼性侵案媒體遭批不報導 台灣記協：不可統包認定兒少資訊揭露違規
北市培諾米達幼兒園狼師案》蔣萬安鞠躬道歉 承諾彌補傷害
2024/07/20 05:30

北市培諾米達幼兒園狼師案》蔣萬安鞠躬道歉 承諾彌補傷害

純喫茶寵粉撒百萬獎 即刮即抽送豪華郵輪行
質疑幼兒園性侵案被蓋牌 林延鳳批：兒少權法淪北市教育局遮羞布
2024/07/19 13:25

質疑幼兒園性侵案被蓋牌 林延鳳批：兒少權法淪北市教育局遮羞布
北市培諾米達幼兒園狼師案》遲來的道歉 挽回不了市民失望
2024/07/20 05:30

北市培諾米達幼兒園狼師案》遲來的道歉 挽回不了市民失望

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
北市教育局幼兒園性侵案精進措施 陳聖文提3大疑點
2024/07/20 00:21

北市教育局幼兒園性侵案精進措施 陳聖文提3大疑點
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播