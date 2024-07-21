私幼性侵案「借殼再營業」 許淑華要求北市府公布調查報告

民進黨台北市議員許淑華。（資料照）

2024/07/21 20:17

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅疑性侵、猥褻園內多名女童，甚至拍攝數百部不雅影片震驚全國，台北市議員許淑華日前爆料狼師的母親疑似用員工的名字於今年5月再新成立托嬰中心，疑有「借殼再營業」的狀況，她今批評蔣萬安至今逃避，要求下週三公佈王姓創辦人、洪姓園長的金流、經營狀況等調查報告，給家長一個交代。

許淑華指出，她上週接獲消息，已廢園的培諾米達幼兒園，其洪姓園長、王姓創辦人疑似又成立新的托嬰中心，有借殼上市嫌疑，她立刻於7月13日公開提出疑慮，要求台北市長政府立刻調查清楚背後真相。

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許淑華批評，本案嫌犯毛畯珅能夠犯案長達一年之久，除了蔣萬安團隊行政怠惰，還有一大原因就是園長母親包庇，絕不允許這麼危險的人物，繼續待在幼教業界，然而這一週以來，社會局、教育局讓人非常失望，用盡各種推託之詞逃避問題，遲遲無法向社會大眾解釋。

許淑華認為，近期民眾的怒火無處發洩，蔣萬安必須負起最大的責任，但她也呼籲民眾，請理性面對事件，將憤怒與困惑轉化成監督蔣萬安的力量，讓蔣萬安無處遁逃。

許淑華要求，市府下週三前公佈王姓創辦人、洪姓園長的實際經營狀況、金流、管理層的人脈關係等，並務必使培諾米達案的關係人，遠離幼教產業，還給家長們一個安心的托育環境，她提出借殼上市的疑慮已一週，蔣萬安至今逃避，放任民間怒火，她要求下週三公佈調查報告！

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