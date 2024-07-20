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北市培諾米達幼兒園狼師案》遲來的道歉 挽回不了市民失望

時任台北市長的民眾黨主席柯文哲昨坦言，培諾米達幼兒園狼師案有很多可檢討改進之處。（記者田裕華攝）

時任台北市長的民眾黨主席柯文哲昨坦言，培諾米達幼兒園狼師案有很多可檢討改進之處。（記者田裕華攝）

2024/07/20 05:30

〔記者甘孟霖、何玉華、陳政宇、施曉光／台北報導〕台北市私立培諾米達幼兒園園長之子毛畯珅涉性侵、猥褻超過廿名女童，拍攝數百部影片，影片消息曝光一週，有民眾噴漆洩憤，也有受害家長透過聲明不滿北市府處理怠慢，台北市長蔣萬安直至昨日才首度為此案鞠躬致歉。台北市議員顏若芳批評，遲來的道歉挽回不了市民的失望，她並質疑「蔣萬安是看聲量在做事？」

事件發生後，多位民代提出質疑，此案最早通報時間為二○二二年七月，但該師卻未被停職，直到二○二三年七月遭檢調羈押才離職；狼師遭司法調查期間，幼兒園仍持續招生、狼師持續任職，遭羈押後也未讓該園停招。

此外，市府在事發後稱於二○二二年七月、二○二三年三月入園訪視、稽查，但遭議員簡舒培爆料都無關性侵案。議員許淑華也批評蔣萬安推託當時不起訴，沒有法律適用，兒少法限制也無法公布幼兒園名稱，但去年三月一日「教保法」新法上路後，市府就應將毛嫌停職；「兒少法」部分也受到監察院證實，符合條件可以公開嫌犯資訊，北市府難辭其咎。

柯文哲：可改進之處很多

雖然蔣萬安昨天鞠躬致歉，但國民黨仍為北市府辯護，在該黨官方臉書強調，北市府秉持最嚴厲的標準進行調查也已善盡職責，痛批衛福部「雙標」又消費狼師案，呼籲賴政府停止政治操作。

而時任台北市長的民眾黨主席柯文哲昨坦言，該案有很多可檢討改進之處，但也強調當時若大張旗鼓調查，會引發家長恐慌及未審先判，且檢調亦無取得足夠證據、最後不起訴處分。

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