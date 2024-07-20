北市培諾米達幼兒園狼師案》蔣萬安鞠躬道歉 承諾彌補傷害

台北市長蔣萬安19日為幼兒園性侵案鞠躬道歉，並表示台北任何孩子受傷害「都是我的責任，我都應該承受」，並盡全力彌補。（記者劉信德攝）

2024/07/20 05:30

〔記者林志怡、張勳騰、甘孟霖、何玉華／綜合報導〕台北市幼兒園狼師案引起各界關注，涉案幼兒園長之子、教保員毛畯珅涉嫌性侵廿餘位孩童，台北市長蔣萬安昨首度為案件鞠躬道歉。衛福部保護司長張秀鴛指出，針對本案衛福部已在去年十月接獲北市府通報，並啟動重大性侵害案件檢討機制，將繼續按照流程開會討論，並由教育部、衛福部說明相關內容。

苗栗縣政府昨也傳出，毛姓當事人的父親於一九九七年起曾在苗栗縣後龍鎮開設托兒所，當時毛男也在苗栗就讀國中和高中。苗栗縣長鍾東錦昨表示，已請苗栗縣警局成立專案小組，訪視當時教保員，目前尚未接獲任何異常舉報。

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蔣萬安昨上午表示，身為台北市大家長，台北市的任何孩童受到傷害，都是他的責任，他都應該承擔，也應該用盡全力去彌補，要向這些受傷的孩子與家長致上歉意，接著深深一鞠躬。他承諾，這類事件在法令、政策面可以更完備的，市府都會來檢討、改進，以免造成孩子的傷害與家長的不安。

衛福部提供受害童心理復原服務

張秀鴛指出，台北市府於二○二三年十月卅日檢送該事件的檢討報告，而衛福部依「重大性侵害事件檢討及策進實施計畫」規定，於同年十一月三日函請教育部，就北市府報告內容先行檢討，教育部在二○二四年三月將本案檢討情形回覆衛福部。

張秀鴛說，案件內容將提至衛福部每三個月一次的「家庭暴力及性侵害防治推動小組」會議進行報告，因六月時仍在彙整相關資料，預計在九月討論中，由教育部說明案件癥結點、各界關注內容與處理作為，衛福部則說明修法方向等，並請專家、民團或其他部會官員提供改進意見。

張秀鴛指出，這次案件中受到傷害的孩童，會由地方政府的家防中心接續提供心理諮商、法律協助等，家長也可以一起接受心理復原服務，若結案後仍出現創傷反應，則可尋求創傷復原中心協助。

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