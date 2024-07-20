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北市教育局幼兒園性侵案精進措施 陳聖文提3大疑點

民進黨台北市黨部副執行長陳聖文。（取自陳聖文臉書）

民進黨台北市黨部副執行長陳聖文。（取自陳聖文臉書）

2024/07/20 00:21

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅疑性侵、猥褻園內多名女童，市長蔣萬安19日鞠躬道歉，民進黨台北市黨部副執行長陳聖文反批，蔣萬安道歉本就應該，他也點出教育局的精進措施三大疑點，並批評道歉為時已晚，質疑因輿論壓力、負面聲量才出來道歉。

陳聖文說，本案在2022年7月事發後，就有民進黨台北市議員於2023年下旬在議會質詢此事，要求北市府負責，但當時蔣萬安卻沒有道歉、一聲不吭，直到最近被炎上才匆匆跑出來致歉，他認為，蔣萬安道歉本就應該，「但實在為時已晚」，若不是因為大眾關注、輿論壓力，蔣萬安會出來道歉嗎？

陳聖文指出，他在五天前曾有提到北市府教育局提出的「四大精進措施」相當華而不實，只是在跟大家說明法規，事發至今已經過了兩年，嫌犯被羈押迄今也已過了約一年，質疑蔣萬安至今除了道歉，難道依然提不出實質的改善措施嗎？

陳聖文針對教育局的精進措施點出三大疑點，認為在精進措施內容中，並未闡明北市府未來要如何因應新版《教保條例》、《幼兒教育及照顧法》，以及未來如果有教保機構因類似情事受調查，是否有加強稽查的機制？另外，北市府也未提到是否會針對教育局、社會局的疑似疏失進行調查。

陳聖文認為，市民除了希望市長道歉，也希望市府能提出守護孩童的實際作為，他呼籲蔣萬安市府不要用「政治危機」的角度來處理此事，有錯就改，有不足之處就精進，才是市民期盼的，他也希望北市府能有多一點人情味，能對市民的苦痛多一點感同身受，不要成為一個冷血市府。

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