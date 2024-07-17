幼兒園狼師案延燒 吳靜怡怒轟：讓保護傘殘破的就是柯文哲

針對北市私立培諾米達信義幼兒園狼師性侵女童案，吳靜怡痛批「此案最嚴重的問題就是怎麼沒有一個人主動開啟幼兒保護傘？而讓傘殘破的，就是柯文哲！」（取自「有話鏡來講」Youtube）

2024/07/17 20:12

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府處理私立培諾米達信義幼兒園狼師性侵女童案，前朝柯文哲市府與現在的蔣萬安市府互踢皮球，甚至有人稱民進黨想藉延燒此案掩蓋鄭文燦案。對此，前民眾黨員、政治評論員吳靜怡痛批，社會大眾要的只是一個事實，網軍幫忙洗地說是綠營政治操作「會不會太過噁心？」

針對此案，吳靜怡今天（17日）在臉書發文表示，「社會大眾要的只是『台北幼兒園』為何台北市政府可以不積極處理而造成25位幼兒受害、600部情色影片的存在？這名狼師在2022年的司法調查期間居然沒有被立即停職，幼兒園甚至改名持續招生，導致更多小朋友受害，人民的憤怒只是要求這案件的過程公開，有誰幫了幼兒一把？有誰隱瞞了事實？只是要一個事實，有這麼困難嗎？」

請繼續往下閱讀...

吳靜怡直言，「此案最嚴重的問題就是怎麼沒有一個人主動開啟幼兒保護傘？而讓傘殘破的，就是柯文哲！請問柯文哲、黃珊珊、陳智菡、周榆修這一票利害關係人，2022年7月你們每天都在市府一起七點半開晨會，晨會每個議案最終都有裁決權的柯文哲，大家只想知道你為孩子們做了什麼？就在你們開晨會的每一天，就是這些幼童被暴露在性侵環境娃娃哭啼的開始！不會有人會想把自己的小寶貝送入此幼兒園就讀，將孩童暴露在危險之中，讓羊入虎口的幫兇就是你們，不是家長！」

她接著點名黃珊珊，「黃珊珊，妳也休想用『教育局是蔡炳坤督導』來卸責，蔡副當時因腦出血休假，膽敢提到他名稱是多麼不要臉！網軍已經開始洗地了，把『有協調』歸功給徐巧芯，把『有處罰』歸功給蔣萬安，把整個『事件延燒』的主因推給民進黨要掩蓋鄭文燦的政治操作，以上的這些會不會太過噁心？沒有人為台北市的25位小朋友和家長道歉，沒有人給這些傷害深痛的人一個解釋！你們鬧夠了沒！」

最後吳靜怡怒轟，「選舉時，什麼政策都會講，但有權利和聲望卻連幼兒都保護不了的這群大人，你們憑什麼？柯文哲像是一具沒有體溫的皮諾丘，事發已經好幾年，現在又好幾天，你或許一如往常的想好了什麼說詞又想用什麼來掩蓋，但這次請想想那些孩子吧！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法