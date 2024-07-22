蔣萬安上任4重大兒虐、性侵案挨批失職 社會局：皆依規定辦理

台北市長蔣萬安19日為幼兒園性侵案鞠躬道歉，並表示台北任何孩子受傷害「都是我的責任，我都應該承受」，並盡全力彌補。（資料照，記者劉信德攝）

2024/07/22 00:13

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蔣萬安上任後4件重大兒虐、性侵案 全是處理或通報有重大缺失

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長蔣萬安上任後發生4件重大兒虐、性侵案件皆被批失職，台北市社會局回應，兒童保護案件皆依規定辦理及協助被害人，若遇複雜案件涉及跨縣市，甚至法規解釋則更謹慎函請中央釋疑、建議法規修正；台北市政府副發言人李政軒表示，蔣市長上任後要求各局處，一定要面對問題、解決問題，勇於檢討、勇於當責。

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台北市社會局指出，2023年內湖托嬰中心事件發生後立即介入，最終以違反《兒童及少年福利與權益保障法》開罰，並勒令停業1年，同時為防止監視器錄影遭破壞，研議「托嬰中心建置監視影像雲端儲存計畫」，此方針也已於衛福部全國性討論當中，預告修正辦法，以利證據保全。

至於剴剴案，社會局表示，依規定訪視托育人員，並於接獲通報後派員、依兒少保處理流程調查，但此案情況特殊，涉及地方政府橫向溝通、民間團體及中央法規，為防止類似事件再發生，蔣市長提出七項改革守護計畫，包含「三方共訪機制」、加強特殊幼童訪視頻率等目的就是希望主動承擔責任、解決問題。

社會局說明，13歲少女受猥褻一案，接獲通報後即責令機構將嫌疑人停職、保留監視器影像配合檢警調查，由社工居中連絡家長、安撫孩子情緒，配合性侵害案件減少被害人重複陳述作業要點，期間社工陪伴連絡家長及孩子進行筆錄，以盡量完整陳述，避免多次詢問造成二次傷害。

台北市政府副發言人李政軒表示，蔣市長上任後特別要求各局處，無論是當下發現的問題，或是既有市政延續的困境，一定要積極面對問題、解決問題，該檢討就要勇於檢討、勇於當責，市府也一定會以承擔的精神，全力精進、守護市民。

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