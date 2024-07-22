蔣萬安上任後4件重大兒虐、性侵案 全是處理或通報有重大缺失

台北市議員簡舒培批評，蔣萬安針對保護兒少反應慢半拍，甚至相當消極，才會導致悲劇一再重演。（資料照）

2024/07/22 00:05

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蔣萬安上任4重大兒虐、性侵案挨批失職 社會局：皆依規定辦理

〔記者楊心慧、甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安日前為私立培諾米達信義幼兒園性侵案件鞠躬道歉，強調不論是以前、現在都應檢討改進，避免再有類似案件發生，細數蔣萬安上任後過去台北市爆發重大兒虐或性侵案件，包含內湖私托多起虐童案、女童接受家防中心媒合安置某機構卻遭猥褻、剴剴案等，件件皆遭質疑市府處置及通報程序皆有重大疏失，台北市議員簡舒培批評，蔣萬安針對保護兒少反應慢半拍，甚至相當消極，才會導致悲劇一再重演。

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台北市內湖某連鎖私立托嬰中心去年4月爆出多起不當對待幼童事件，社會局被質疑事發超過一個月才處理，甚至僅輕罰12萬，還不願公布機構名稱與負責人，托嬰中心及社會局態度消極，業者甚至不承認疏失，眼見風波越來越大，台北市社會局長姚淑文於去年5月鞠躬道歉，並稱調查結果若情節嚴重將勒令停辦，最後勒令業者停業一年。

但今年1月，北市議員應曉薇又爆出去年12月一名13歲女童因家庭特殊，父母無法親自照顧，被家防中心媒合至某機構安置，竟遭機構人員猥褻，質疑社會局無積極作為，其母才託付友人跨海向她求助，讓此事曝光，應曉薇向台北市婦幼隊告發並要求介入調查後，家防中心才聯繫警局做筆錄，應曉薇痛批社會局處置、通報程序皆有重大疏失，甚至有吃案嫌疑。

緊接著今年3月媒體揭露震驚社會的男童剴剴虐死案，剴剴於去年9月1日經兒童福利聯盟轉介至劉姓保母照顧，訪視員於9月25日訪視，當時剴剴頭上出現瘀青，保母稱在公園撞傷，10月23日剴剴變得很安靜，11月19日第3次訪視，剴剴竟出現掉牙齒情況，至去年12月21日無預警探訪，遭到劉姓保母拒絕，稱同住家人確診，未料3天後、12月24日剴剴即死亡，身上更佈滿傷痕，各界痛批從死亡到事件爆發3個月時間，市府沒有任何作為。

簡舒培批評，蔣萬安上任的這4個重大兒虐或兒童猥褻相關案子處理上皆失職，如內湖私多起虐童案，竟未在第一時間要求業者停業；信義幼兒園性侵案也是未將幼兒園停業，去年10月才廢止設立許可；剴剴有異常狀況出現，卻未按照相關規定通報；13歲女童遭猥褻也是未依照程序通報等，市府針對保護兒少反應慢半拍，使得慘案一再上演。

簡舒培以屏東縣政府為例，指出屏東某補習班老闆性侵學生，屏東縣政府直接把補習班勒令停業、終止招生，結果補習班仍偷招生、招牌不拆，屏東縣政府直接拆招牌開罰，質疑北市府為何不對惡劣業者祭鐵腕罰則，總是有許多理由推託卸責，且蔣萬安過去還是衛福委員會的立委，對於兒少保護的相關法令相當清楚，如今每件案子皆未妥善處理，放任局處擺爛，相當誇張。

國民黨北市議員吳世正認為，市府處理態度過於謹慎，不能說謹慎就錯，畢竟兒少議題伴隨許多複雜層面，如調查時證據不足，恐拖延處置時間，謹慎調查若後續證據越來越多，就會遭人詬病，如今藉著這些案子，應檢討整個通報程序，全國都可引以為戒，必須完善修正、檢討。

蔣萬安上任後重大兒虐、猥褻案件。（製表：記者楊心慧）

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