北市私幼性侵案報導底線 邱泰源：週四已邀媒體代表討論

衛福部長邱泰源表示，針對私幼性侵案衍生的報導底線問題，已邀媒體代表討論。（資料照）

2024/07/22 14:54

〔記者林惠琴／台北報導〕台北市幼兒園性侵案引發社會關注，針對媒體能否揭露涉案幼兒園名稱與加害人資訊也出現爭議。衛福部長邱泰源今（22日）表示，所有相關權益法案的重點是要保護被害人，怎麼樣讓法令更周全，很快就會研議，預計這週四召開會議邀媒體代表討論，希望以最快的速度來進行。

台北市私立培諾米達幼兒園園長洪佩筠之子毛畯珅，去年被查出涉性侵、猥褻6名女童，台北地院已預計8月16日宣判，另命毛自本（7）月16日起延長羈押禁見2個月；至於毛再被查出至少對20名女童下手、被查扣600多部性影像，則由檢方另案偵查中。

請繼續往下閱讀...

針對此案，外界認為媒體因法規無法揭露幼兒園名稱，反讓民眾無法取得資訊、提早防範風險，儘管衛福部指稱「兒童及少年福利與權益保障法」第69條規定，不得揭露兒少姓名或足以識別身份資訊相關情境，故「媒體可以報導幼兒園名稱沒問題」，但媒體仍認為相關標準不夠詳盡、難以依循。衛福部次長呂建德近日表示，兒少權法已在進行修法，會在1個月內邀請通傳會與相關公會代表進行討論，並在此期間訂定媒體報導規則。

邱泰源今日出席衛福利部部慶頒發衛生福利專業獎章及表揚模範公務人員時指出，所有相關權益法案的重點是要保護被害人，怎麼樣讓法令更周全，很快就會研議，預計這週四召開會議邀媒體代表討論，希望以最快的速度來進行。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法