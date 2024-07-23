長治鄉長補選倒數！ 吳亮慶控邱佳娟家人違利益衝突 邱落淚不捨

民進黨長治鄉長候選人邱佳娟（右二）淚灑會場。（記者羅欣貞攝）

2024/07/23 16:14

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣長治鄉長補選將於本週六（27日）登場，民進黨邱佳娟、無黨籍吳亮慶、國民黨邱炬峰、無黨籍陳琮賀等4名選將投入，競爭十分激烈。吳亮慶今天（23日）召開記者會指控邱佳娟家人擔任社區理事長任內涉違反利益衝突；邱佳娟隨即召開記者會反擊，一度淚灑會場，表示對手攻擊到家人，讓她覺得很對不起爸爸媽媽。

吳亮慶今天表示，自己擔任六屆縣議員，不畏權勢，看緊百姓荷包，對於鄉親託負的事情，總是事必躬親，使命必達，服務周到，因此受到鄉親肯定。

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吳亮慶還出示自己陣營製作的文宣表示，邱佳娟和父親、母親各擔任過3個協會的理事長，其中新潭社區發展協會在2020年涉違反公職人員利益衝突法遭監察院處分；此外，邱陣營今晚（23日）有造勢活動，計畫把人員載到外鄉鎮，短短路程以遊覽車接送，啟人疑竇，因此吳亮慶競選總部成立40人的「反賄選抓鬼大隊」，呼籲鄉親拒絕賄選，不要以身試法。

邱佳娟競選總部隨即召開記者會反擊，邱佳娟表示，吳亮慶自己就被法院認證買票，還因此被判當選無效，不要打人喊救人、做賊喊捉賊。

談到家人，邱佳娟忍不住落涙，一度哽咽到說不出話來，她感性表示、自己參選的初衷，就是希望打一場乾淨選舉、還給大家一個乾淨、清新、有希望的長治，但現在對手甚至攻擊到家人，她覺得很對不起爸爸媽媽；社區理事長都是為大家服務而且沒有薪水的，無法接受別人抹黑爸爸媽媽的清白，讓他們白白受委屈，其實協會的該筆經費是由其他代表簽請鄉公所補助，但因自己同為代表，才被惡意檢舉，沒想到這次選舉又被拿來惡意操作。

邱佳娟也說，至於造勢晚會遊覽車部分，依中選會網站公告，「單純動員群眾，以車輛載運往返競選活動會場 ，不構成賄選行為」；23日的說明會因為天候不穩，可能下雨，長治又沒有大型室內聚會場所，才借用屏東市餐廳以遊覽車載送支持者，呼籲有心人士不要再進行惡意操作。她說，反賄選、護民主是全體鄉親共同堅守的價值，選舉倒數幾天，也呼籲選民用選票唾棄奧步、制裁抹黑。

邱佳娟競選總部表示，吳亮慶被法院判當選無效，左二為縣議員梁育慈、右為邱佳娟。（記者羅欣貞攝）

吳亮慶（中）召開記者會指控對手。（記者羅欣貞攝）

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