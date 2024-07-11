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屏東長治鄉長補選倒數 邱佳娟、吳亮慶13日辦造勢晚會拚場

邱佳娟造勢晚會將邀請民進黨知名人物南下助講。（記者葉永騫翻攝）

邱佳娟造勢晚會將邀請民進黨知名人物南下助講。（記者葉永騫翻攝）

2024/07/11 18:18

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣長治鄉長補選4強鼎立，又以民進黨徵召的邱佳娟與前縣議員吳亮慶競爭最為激烈，兩人都將在13日晚上舉辦造勢晚會拚場，民進黨立委林宜瑾、政策會執行長王義川將南下助講，屏東縣長周春米也會到場力挺邱佳娟，而吳亮慶則將邀請的前屏東縣長曹啟鴻、縣議員鄭清原站台，讓選情大幅升溫。

長治鄉長補選4人參選，分別為民進黨徵召現任鄉民代表邱佳娟，國民黨徵召現任鄉民代表邱炬峰，無黨籍有前縣議員吳亮慶、無黨籍的陳琮賀參選，其中以邱佳娟及吳亮慶2人競爭最為激烈，雙方支持者重疊，不少人皆是民進黨的支持者，因此雙方動作頻頻，愈靠近投票日，造勢助選的活動更積極。

邱佳娟將在13日晚上6點半於新潭頭玄天上帝廟舉辦造勢大會，邀請到民進黨政策會執行長「青埔憨川」王義川、立法委員林宜瑾、台北市議員簡舒培等民進黨重量級人物南下助講站台，縣長周春米也全力的輔選。

吳亮慶同樣在13日晚上6點半，於番仔寮惠迪宮舉辦造勢大會，邀請前屏東縣長曹啟鴻站台，縣議員鄭清原、前縣議員盧同恊等人到場助講，不少鄉代表及村長也會前往參加，展現基層的實力。

吳亮慶13日晚舉辦造勢相挺大會。（記者葉永騫翻攝）

吳亮慶13日晚舉辦造勢相挺大會。（記者葉永騫翻攝）

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