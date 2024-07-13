長治鄉長補選空前激烈 3選將今晚造勢拚場

屏東縣長周春米（前排右）為邱佳娟（前排左）站台助選。 （記者羅欣貞攝）

2024/07/13 22:07

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣長治鄉長補選即將在7月27日投票，共有4人參選，競爭激烈，民進黨邱佳娟、國民黨邱炬峰、無黨籍吳亮慶今晚（13日）都舉辦造勢晚會，拚場拚人氣。

民進黨徵召的長治鄉長侯選人邱佳娟今晚在新潭頭玄天上帝廟舉辦造勢大會，民進黨政策會執行長王義川、立法委員林宜瑾、台北市議員簡舒培等人南下助講站台，縣長周春米卯足全力輔選，現場湧入約1200人，成功營造勝選氣勢。周春米說，自己全力支持邱佳娟的初衷很單純，就是希望有一個可以好好跟縣政府合作的鄉長，讓縣政、鄉政連一線，讓長治建設在最短時間往前衝。

請繼續往下閱讀...

邱佳娟說，改革沒有在等良辰吉時，長治已經錯過太多太多，長治人要的是有魄力的執政體系、長治人要的是一個沒有弊病叢生的家園。佳娟就是村子裡的小妹，沒有雄厚財力，需要大家一票拉十票的扶持。

民進黨中央黨部政策會執行長王義川也批評，長治現在要補選，就是因為前鄉長不乾淨、自己官司纏身辭職要給師傅選，真的是讓長治人非常丟臉的笑話。他呼籲，這次給邱佳娟當鄉長，以後就不用常常補選。

民進黨立委林宜瑾說，賴清德主席已經下達全體動員令，支持邱佳娟就是支持賴清德，邱佳娟是所有候選人中的民進黨唯一徵召、唯一碩士、唯一女性，溫柔堅韌、勇敢承擔。

民進黨台北市議員簡舒培呼籲，賴清德總統在長治鄉的得票率是47％，認同賴清德清廉原則的鄉親朋友一定要出來投票，7月27日一定要選給最乾淨的邱佳娟。

此外，無黨籍吳亮慶今晚在長治鄉繁華村惠迪宮廟前廣場舉辦守護長治晚會，前屏東縣長曹啟鴻、縣議員鄭清原、今年初參選屏南立委的蘇孟淳等人站台，肯定吳亮慶長年為地方的努力。

國民黨邱炬峰今晚在長治鄉潭頭村舉辦競選總部成立大會，國民黨主席朱立倫到場站台，他說，邱炬峰將會是很樸實認真腳踏實地的鄉長，長治要改變就從邱炬峰當選開始，這是屏東人的期待。

前屏東縣長曹啟鴻（右）為無黨籍吳亮慶（左）站台。（讀者提供）

國民黨主席朱立倫為邱炬峰站台。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米（左）為邱佳娟（揮旗者）授旗。（記者羅欣貞攝）

民進黨邱佳娟造勢晚會超過1000人參加。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法