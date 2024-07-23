黃健庭：盧秀燕若堅決要選國民黨主席 朱立倫未必會跟她爭

國民黨秘書長黃健庭今日中午接受網路直播節目「中午來開匯」專訪。（「中午來開匯」節目提供）

2024/07/23 15:18

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席明年將改選，對於外界關切現任黨魁朱立倫是否爭取連任，以及台中市長盧秀燕被點名可能參選，國民黨秘書長黃健庭今日中午接受網路直播節目「中午來開匯」專訪時指出，直到今天朱立倫從未告訴過他，或讓他感覺到一定要參選，自己身為秘書長，直到今天他都沒有覺得朱立倫一定會選。

至於盧秀燕，黃健庭說，「假如有很好的人選，比方說如果盧秀燕很堅決，一定要選，「我認為朱立倫未必會跟她爭這個（黨主席）。」

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黃健庭指出，朱立倫一直努力在做目前黨主席應該做的工作，這也是朱立倫該做的事情，至於盧秀燕未來是否參黨魁選，朱立倫覺得黨內只要有好的人選，那就是大家一起來看看，如何集中支持，打贏選戰，這比那一個個人要怎麼樣更重要，他並強調，朱立倫從來不考慮個人的角度。

至於主持人追問，明年黨主席選舉有沒有可能提前到5月舉行？黃健庭只說，朱立倫不會考慮個人，如何做對黨最好，才是朱的考慮重點，至於選舉時程，按照黨章規定只要在全代會召開前3個月舉行就可以。

談到美國總統拜登放棄競選連任，被外界聯想當年台灣總統大選國民黨「換柱」事件，黃健庭則說，換的部分當然有點像，但兩者背景有些差別，他強調，2015年他還在當台東縣長，當時「換柱」並非時任黨主席的朱立倫個人主張，而是當時國民黨總統參選人洪秀柱的狀況看來是不好的，黨內有很多壓力，擔心會影響立委選舉，最後朱立倫只能承擔「換柱」的事情，而且沒有想到「換柱」後，黨內沒人要參選，朱立倫只好自己來承擔參選總統。

黃健庭說，這件事情讓朱立倫揹負了很多冤屈，因為朱立倫是「被強迫一定要換（柱）」，又被說黨主席一定要承擔（參選總統），「我覺得這件事情傷害他（朱）一直到今天」，他並認為這件事對國家是很大的損失，因為朱立倫各方面的條件都很好，只是沒辦法（勝選），朱立倫再度回來擔任國民黨主席，當時朱立倫找他擔任秘書長時，他告訴朱這是「火坑」，朱則告訴他是帶著一個贖罪的心情來，所以他陪著朱立倫一起「跳火坑」。

至於2026新北市長選舉的國民黨人選，黃健庭只說，選舉是2年後的事情，黨務工作最擔心的是沒有人要選，只要有人選，有戰將可以挑，只要按照黨的機制評比提名即可，最怕的就是像當年「換柱」後沒有人要選，那才是最困難的。

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